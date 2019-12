China heeft recentelijk een lening van 200 miljoen US-dollar verstrekt aan Suriname voor de uitbreiding van de Johan Adolf Pengel luchthaven. Tegelijk met de lening, is overeengekomen dat het baggeren van de Surinamerivier, gegund is aan een Chinese ondernemer. ‘’In China geldt er een ‘One China’ policy, dit verplicht Suriname achter China aan te lopen”, is de reactie van bestuurskundige August Boldewijn.

Volgens de bestuurskundige is China een communistisch land met de dictatuur van het proletariaat. “Dat wil zeggen, dat voor hen er geen armoede meer mag bestaan. Ze zitten intussen economisch zodanig goed, dat ze andere landen financieel kunnen ondersteunen”, stelt Boldewijn. Hij zegt dat er wel een kanttekening geplaatst moet worden bij de schenkingen en leningen van China. “Het is belangrijk om te letten op de recente ontwikkelingen van China binnen de Afrikaanse landen, waarbij havens in beslag zijn genomen, omdat de landen niet in staat waren hun leningen af te lossen’’, zegt hij.

Een ander punt, aldus Boldewijn, is de grootschalige houtkap in ons land, waarbij met name Chinezen betrokken zijn.

“Hele boomstammen worden geëxporteerd naar China, dat betekent dat ze er de volle winst uithalen. Bovendien zijn er nooit cijfers bekendgemaakt. We weten dus niet voor welke bedragen ons hout aan China wordt verkocht.” Volgens Boldewijn zijn de Chinezen nu ook in de goudsector actief. ”Er werd altijd met kwik gewerkt, wat schadelijk is voor het milieu. Maar deze groep maakt gebruik van cyanide, terwijl Suriname het Minamata-verdrag heeft getekend”, zegt hij.

Boldewijn begrijpt wel waarom de regering er voor kiest om met China in zee te gaan. ‘De andere landen kijken eerder hoe een land dat bij hen wenst te lenen, er financieel voorstaat, waardoor ze hogere rentes vragen”, zegt hij, verwijzend naar de recente ontwikkelingen waarbij Oppenheimer, de regering een obligatielening gaf. “Het is inderdaad zo dat we economisch vooruit zijn gegaan, maar wat volgt daarna”, aldus de bestuurskundige.

Volgens Boldewijn was er destijds een regeling getroffen die onder andere inhield, dat een regering kort voor de verkiezingen, geen leningen meer mocht nemen, echter is deze intussen opgeheven. “Deze regeling was er alleen om de zittende regering te stoppen, zodat die niet bewust de volgende regering in problemen kan brengen”, zegt hij.

door Yves Koppenburg