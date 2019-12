Tijdens de vergadering die gisteren gehouden werd in De Nationale Assemblee (DNA), konden de oppositie en de coalitie het niet met elkaar eens worden over de juridische status van Desiré Bouterse. Het parlement had de regering in een brief gevraagd dat zij het parlement schriftelijk informeert hierover. De regering heeft het parlement gisteren per brief geantwoord. Echter konden oppositie en coalitie elkaar niet vinden ten aanzien van de inhoud van de brief. Chan Santokhi (VHP) meende dat de brief niet correct en in overeenstemming is met de regel- en wetgeving van Suriname.

Volgens Santokhi bevat de brief onjuistheden. Hij haalde aan, dat in de brief er melding wordt gemaakt dat de president van Suriname veroordeeld is, maar dat dit niet uit het vonnis blijkt. Santokhi zei dat uit het vonnis blijkt, dat een aantal personen veroordeeld en vrijgesproken zijn en dat een van de veroordeelden, nu de functie van president heeft. Als tweede onjuistheid noemde Santokhi, dat in de brief staat, dat door het inzetten van verzet, het gewezen vonnis van rechtswege is geschorst en het vonnis dus geen enkel rechtsgevolg heeft. “Dit is juridisch niet correct en in strijd met de wetgeving. Wat juist is, is dat het vonnis zijn rechtskracht behoudt, maar dat de tenuitvoerlegging van het vonnis wordt opgeschort”, verduidelijkte Santokhi.

Ook Edward Belfort (ABOP) was van mening dat de brief juridisch incorrect is. Belfort haalde aan dat de persoon Bouterse nooit ter terechtzitting is verschenen en zodoende zijn verstek nooit heeft gezuiverd. Volgens hem heeft de president de status van veroordeelde, derhalve zou de assembleevoorzitter het daarheen moeten leiden dat de president het ambt overdraagt. Melvin Bouva (NDP) zei dat hij niets anders had verwacht van de oppositie. Hij gaf aan dat met de rechtsmiddelen die in gang worden gezet en de Amnestiewet, er nog een heel traject te gaan is. “Dit is slechts een komma en geen punt. Laten ze deze boodschap overbrengen aan het volk dat de president heeft gekozen. Er zijn duizenden mensen die nog staan achter de president”, merkte Bouva op.

Amzad Abdoel (NDP) gaf aan, dat de regering de brief van het parlement, correct heeft beantwoord. “Er is duidelijk aangegeven, dat het proces nog niet afgelopen is. Er is nog een lange weg te gaan voordat het proces ten einde komt. Tot dat moment is de Amnestiewet van kracht. Wat men ook zegt of welke juridische interpretatie men geeft aan de brief, feit is dat het proces niet is afgerond”, aldus Abdoel.

door Priscilla Kia