De Surinaamse Volleybal School (SURVOS) is gisteravond in de Ismay van Wilgen Sporthal ongeslagen kampioen geworden in de meisjes U- 15 klasse. Survos won van de Scholen Volleybalvereniging (SVV) de finale binnen twee sets. De eindstand in deze ontmoeting was 2 – 0 (25 – 22, 25 – 20). De meisjes van trainer Erick Aikman, wisten alle wedstrijden in de afgelopen competitie binnen twee sets af te maken. Aikman is heel erg tros op zijn pupillen. “Ze hebben ondanks de onderbrekingen binnen het competitiejaar, hun uiterste best kunnen doen”, aldus Aikman. Verder zegt hij zijn pupillen te sterk zijn voor de U-15 klasse en dat ze daarom in het komende seizoen in de U- 18 klasse zullen participeren. ‘’In deze klasse kunnen ze dan misschien wel tegenstanders hebben’’, zegt Aikman. De Surinaamse Volleybal Bond (SuVoBo) sloot met deze wedstrijd zijn competitiejaar 2018-2019 af.