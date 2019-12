De regering zou erin zijn geslaagd om 125 miljoen US-dollars aan nieuwe afschrijvingsobligaties uit te geven, ondanks dat de staatsobligaties van 2016, met een enorm verlies worden verhandeld en de president is veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor zijn betrokkenheid bij de 8 Decembermoorden. De aflossing van deze obligatielening moet gedekt worden door een offshore-rekening die rechtstreeks gevoed wordt door dividend van Staatsolie en kasstromen van de multinational Iamgold.

Wat in het begin werd voorgesteld als een overbruggingslening van 150 miljoen US-dollar met een looptijd van 18 maanden, blijkt nu een obligatielening van 125 miljoen US-dollar te zijn met een vervaldatum in 2023, afgeschreven in acht gelijke betalingen. De schulden van deze leningen worden volledig gedekt door Staatsolie en Iamgold.

Voor het laatstgenoemde bedrijf bedroeg de cashflow in 2018 nog 118 miljoen US-dollar, echter kan dit bedrag al gauw toenemen naarmate Iamgold zijn eerste erts uit de open mijn van Saramacca verfijnt. Het resterende bedrag moet gehaald worden uit een kleinere obligatielening door de overheid.

Volgens analisten is het uitgeven van obligaties, cruciaal voor een voorgenomen hervorming van de elektriciteitsvoorziening. Hiervan werd gisteren door internationale financiële media melding gemaakt. Volgens de media moest de regering omzichtig te werk gaan bij de verkoop van deze nieuwe aandelen, omdat de vorige Staatsolie-obligatie die in 2026 vervalt, vanwege verslechterde belastingomstandigheden in Suriname voor minder dan bij de uitgifte wordt verkocht.

De overheid is Alcoa ongeveer 120 miljoen US-dollar aan achterstallige energieproductie verschuldigd, die ze moet betalen alvorens de dam te kunnen overnemen.

-door Yves Kloppenburg-