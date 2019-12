Het Openbaar Ministerie (OM) heeft hoger beroep aangetekend tegen de vonnissen van Kenneth Vaseur, Willy Duiker en Dick van Kanten. Vaseur en Duiker zijn ex-directeuren van de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS), Van Kanten is directeur van het bedrijf Greenland. Alle drie zijn vrijgesproken door de kantonrechter van de algehele tenlastelegging. Het OM had tegen Van Kanten drie jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een geldboete van SRD 150.000 geëist, tegen Duiker twee jaar voorwaardelijk en een boete van SRD 50.000 en tegen Vaseur twaalf maanden voorwaardelijk en een boete van SRD 30.000. Het drietal wordt verweten samen met Max Chin Tsoe Liong en Quincy Fernandes, in de periode oktober 2012 t/m oktober 2015, over te zijn gegaan tot afgifte van bedragen van US-dollar 8.881.250 en euro 100.000. De rechter is van oordeel dat er niet wettig en overtuigend bewezen is dat zij schuldig zijn. De zaak kwam voor de rechter nadat ex-assembleelid Arthur Tjin-A-Tsoi, stukken had overhandigd aan de procureur-generaal over vermeende corrupte handelingen bij het staatsbedrijf.