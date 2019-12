Suriname en Guyana zijn nu zover om de bouw van een brug die beide landen met elkaar zal verbinden, te realiseren. De Guyanese minister van Openbare Infrastructuur, David Patterson, kondigde aan dat er een gesprek is tussen Suriname en Guyana om een brug over de Corantijnrivier te bouwen om deze twee landen te verbinden. Hij stelde dat dit project een prioriteit wordt voor volgend jaar en dat Suriname net zo geïnteresseerd is in dit project als Guyana. In september van dit jaar, ontmoette Patterson de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Vijay Chotkan. De minister zei dat de twee regeringen, de kosten van de brug zouden moeten berekenen en hoe de kosten worden verdeeld. VHP-parlementarïer Riad Nurmohamed zegt in gesprek met De West, dat er eerst een goed ontwerp moet worden gecreëerd voor de bouw van de brug. ‘’Dan pas kan de planning voor de brug werkelijkheid worden’’, zegt hij. De bouw van de brug zal niet alleen deuren openen voor het toerisme, maar ook de handel in de regio bevorderen. Nurmohamed benadrukte dat er ook goed bekeken moet worden hoe de brug gefinancierd zal worden. De parlementariër gaf in een eerder gesprek aan, dat als de regering Bouterse het Initiative for Integration of Regional Infrastructure in South America (IIRSA) niet had stopgezet, de brug nu al in een vergevorderd stadium zou zijn. Hij zei dat onder dit project, ook de Oost-Westverbinding en de weg van Kwatta naar Saramacca, werden verhard. ‘’Zowel de Surinaamse als Guyanese regering, moet fifty-fifty geven om deze brug tot stand te brengen. De brug moet nu hoogste prioriteit zijn en beide landen moeten dan gelijkwaardig handelen”, zegt Nurmohamed. Hij haalt aan dat het lijkt op een verkiezingstruckje van Guyana, omdat er straks ook verkiezingen zijn. Hij is wel van mening dat de brug naar Guyana, een enorme verbetering zal betekenen. ‘’De bewoners, burgers, handelaren en toeristen, zullen er profijt van hebben. Voor de toeristen zal het gemakkelijker reizen zijn en voor handelaren goedkoper zaken doen’’, zegt Nurmohamed. Hij merkt op dat de regering nu toch inziet dat al de zaken die onder het IIRSA-project uitgevoerd zouden worden, van belang zijn. Het idee van een brug over de Corantijnrivier, speelt al vanaf 1998. President Desiré Bouterse heeft tijdens zijn eerste staatsbezoek in september 2010 samen met de voormalige Guyanese president, meegedeeld, dat er een brug zou komen om beide buurlanden met elkaar te verbinden. Dit project ging niet door vanwege financiën.