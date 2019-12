Naar aanleiding van de diverse roofovervallen die de afgelopen periode zijn gepleegd, heeft de krant contact opgenomen met Abop-parlementariër Edward Belfort. Volgens Belfort schenkt de leiding van dit land, geen aandacht aan de veiligheid van de gemeenschap. “De criminaliteit neemt toe en zowel de korpschef als de minister, zwijgt. Er wordt geen enkel beleid gemaakt”, zegt Belfort. Volgens hem zou de korpschef de gemeenschap moeten toespreken en voorlichting moeten geven, vooral in de drukke decembermaand.

“In de maand december zou de politie overal moeten surveilleren, de minister zou acties moeten voeren, maar er wordt niets gedaan”, merkt Belfort op. Hij geeft aan dat de minister conferenties zou moeten houden betreffende de veiligheid van het volk.

Belfort vindt dat de president geen goed voorbeeld geeft. “Hij geeft een slecht voorbeeld aan de gemeenschap, vandaar dat de criminaliteit ook toeneemt”, zegt Belfort. Volgens hem is de president een schande voor het land. “Hij is een moordenaar, welk voorbeeld geeft hij dan aan het volk?”, zegt hij. Belfort geeft aan dat toen hij minister van Justitie en Politie was de criminaliteit veel minder was. In de maand december werden er landelijk acties gevoerd en werd er meer politie ingezet. “Per 15 december mocht niemand met verlof en al de resultaten van de gevoerde acties stuurde ik naar De Nationale Assemblee”, zei Belfort. Hij vertelde ook dat hij de korte bezoekjes bracht aan de slachtoffers om zijn medeleven te tonen. ‘’Deze minister doet niets’’, zegt Belfort.

-door Adiën Samuel-