De Centrale Bank van Suriname (CBvS) publiceerde op 30 oktober 2020, eindelijk en wel na vijf jaar, haar jaarverslag over 2015. Het was naar ons gevoel een ware uitdaging, want het heeft veel te lang geduurd. Naar verluidt wilde de voormalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, niet dat de verliezen en de monetaire financiering die uit het verslag zouden blijken, openbaar moesten worden gemaakt. De publicatie kwam omdat de governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, enige tijd geleden had beloofd, dat de jaarrekeningen van de moederbank over 2015 en latere jaren, spoedig zouden worden gepubliceerd. In de publicatie van het jaarverslag over 2015 is wél de volgende opmerking geplaatst: ‘’Wij geven geen oordeel over de getrouwheid van de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening over 2015’’, aldus de accountant van BDO. De cijfers uit het verslag van 2015 zijn geen duidelijke weergave van de economische realiteit. De verliezen en het negatieve eigen vermogen van de CBvS, worden verdoezeld. Hoewel zulks wettelijk vereist is, heeft de Centrale Bank van Suriname (CBvS) de jaarrekeningen vanaf 2014 niet meer gepubliceerd. Glenn Gersie die na Hoefdraad het roer overnam, had een zeer goede reputatie binnen de bank en werd toentertijd ook gezien als de rechterhand van André Telting. Gersie werd in februari 2018 genadeloos weggewerkt door Hoefdraad, omdat hij niet in strijd met de Bankwet wilde handelen. Na zijn ontslag heeft hij zich geruime tijd op de vlakte gehouden met betrekking tot zaken, maar nadat de ex-minister van Financiën in opspraak kwam, liet hij wél iets van zich horen. Hij bevestigde in de media, dat oud-president Desiré Bouterse en de toenmalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, het de Bank verboden hadden de jaarverslagen openbaar te maken. Volgens Gersie, kwam de opdracht regelrecht van Hoefdraad met instemming van Bouterse. Gersie zei ook, dat Hoefdraad in 2015, zich schuldig heeft gemaakt aan monetaire financiering, hetgeen in strijd was met de Bankwet. Gersie vond het toen al heel jammer dat in zijn periode als governor, de publicatie van de verslagen geen voortgang mocht vinden. Het komt niet doordat hij het zo wilde, maar omdat de opdracht van de allerhoogste leider van het land kwam, dat er een verbod werd gelegd op de publicaties van de jaarverslagen. Volgens hem waren er passages in de verslagen, die een mogelijk vraagstuk zouden vormen voor Hoefdraad. Verder zei Gersie, dat indien de verslagen gepubliceerd waren, duidelijk zou worden dat Hoefdraad zich schuldig had gemaakt aan monetaire financiering in zijn periode als governor van de CBvS. “Deze monetaire financiering was ook toen reeds in strijd met de Bankwet”, aldus Gersie. Hoefdraad kwam toen met het voorstel in de verslagen een passage op te nemen, dat de monetaire financiering geoorloofd was. “Dit kon ik niet doen, omdat de Bankwet monetaire financiering verbiedt. Het was een hele moeilijke situatie toen voor de Centrale Bank, omdat de toenmalige minister van Financiën, Hoefdraad, van oordeel was, dat hij zowel minister als governor van de moederbank was. De staf van de Bank wist zich toen ook geen raad met de ontstane situatie”, aldus Gersie. Keerpunt vraagt zich daarom momenteel ook af, waarom er nog vertraging is in het publiceren van de overige jaarverslagen. Naar verluidt liggen die allang klaar bij de onafhankelijke accountant en moet governor Roemer alleen maar de opdracht geven tot publicatie. Wij kijken vol belangstelling uit naar deze publicaties, zodat een ieder kan zien hoe crimineel de toenmalige governor Hoefdraad en de NDP-regering, te werk zijn gegaan met de cijfers van de moederbank.