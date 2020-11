VHP-parlementariër Mahinder Jogi, verklaart aan De West, dat hetgeen gesteld door de raadsman Irvin Kanhai, strafpleiter van Ashwin Adhin in een lokaal dagblad, dat het aan het parlement ligt, de handelingen te plegen met betrekking tot de in staat van beschuldigingstelling van ex-vicepresident Ashwin Adhin. Jogi is voorts van mening, dat de regering niet inhoudelijk in moet gaan op de zaak van Adhin. “Wij van DNA zijn geen juristen, geen Openbaar Ministerie, geen rechter-commissaris, maar procedureel moeten wij de zaak wel afhandelen, zodat de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie, hun werk kunnen doen. Bij de rechter zal blijken of de persoon schuldig is of niet”, benadrukt Jogi.

Onlangs werd Adhin door de politie aangehouden en in verzekering gesteld. Hij is als verdachte aangemerkt in de zaak van vernieling en verduistering van goederen, waaronder media-apparatuur in het Kabinet van de Vicepresident, net voor de overdracht aan de nieuwe regering. Kanhai heeft zijn mening in een lokaal dagblad kenbaar gemaakt, over de wijze waarop de procureur-generaal (PG), Roy mr. Baidjnath Panday nu heeft gehandeld, door een vordering tegen Adhin in te stellen als gewezen ambtsdrager, bij De Nationale Assemblee (DNA). Het OM heeft donderdag een schriftelijk verzoek ingediend bij DNA, om Adhin in staat van beschuldiging te stellen.

Volgens het OM geeft de vordering een opsomming van de strafbare feiten, zoals uit het ingestelde strafrechtelijk onderzoek, is gebleken. In dat kader heeft het OM aan DNA gevraagd, een besluit te nemen over de verdere vervolging van Adhin als gewezen ambtsdrager.

Het Hof van Justitie, heeft enkele dagen geleden gezegd, dat de gevolgde procedure, onjuist is. Ook is het OM conform de eisen van de RC te werk gegaan, en er echter ook feiten zijn die aangeven dat Adhin strafbaar is, maar de procedure dient te worden uitgevoerd. Zo is de volgens het OM het proces van opstarten begonnen, waarbij de instaat van beschuldigingstelling, aangevraagd is bij DNA. “Enkele dagen geleden waren velen het erover eens, dat de instaat van beschuldiging stelling moet plaatsvinden en nu het OM dat alsnog doet, dan moet men niet zeggen, dat men bezig is met polarisatie. Het is nonsens te stellen, dat het OM bezig is met polarisatie”, benadrukt Jogi. Volgens hem, wordt het werk naar behoren uitgevoerd en wij geen opmerkingen moeten hebben. Jogi: “Niemand heeft getwijfeld, niemand heeft gezegd dat Adhin onschuldig is. Iedereen zegt, dat hij strafbare feiten heeft begaan.” Vervolgens zegt Jogi, dat het nog niet duidelijk is, wanneer het verzoek van het OM door het parlement in behandeling genomen zal worden. Voorts zegt Jogi, dat het om beschadigde apparaturen van minstens US$ 10.000 gaat. “Het is een hele grote schade. Uitgedrukt tegen de koers van vandaag is het SRD 200.000”, benadrukte Jogi. Hij haalde daarbij ook een voorbeeld aan, dat wanneer iemand een gouden ketting op straat steelt, de persoon opgesloten wordt. Jogi: “Stelen is een strafbaar feit en het OM zal dan niet zeggen, de persoon kan naar huis en moet de ketting teruggeven en de zaak verder buiten proces afgehandeld kan worden. Dat gebeurt niet.” Verder zegt Jogi, dat het OM gewoon zijn werk doet en hij ervan overtuigd is, dat de hele coalitie mee zal werken om Adhin in staat van beschuldiging te stellen. “Ik heb geen enkele twijfel. Als wij naar de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad zijn strafzaak kijken, dan heeft de huidige coalitie meegewerkt. Wat aan een ander orgaan is toevertrouwd conform de grondwettelijke regels van ons land, dat moet een ander orgaan doen”, aldus Jogi.