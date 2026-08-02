VERWAARLOOSD EN INTRIEST

Het behoort het mooiste en prachtig onderhouden plein van een land te zijn. Vooral als je de staatkundige soevereiniteit van de natie verbindt aan dit oudste en mooiste plein tegenover je Presidentieel Paleis. Maar als je dat niet weet, beseft of zelfs ontkent, dan maak je er een rommel van en ontkracht je de benaming Onafhankelijkheidsplein op een vreselijke wijze.

Al jaren wordt dit plein misbruikt voor tal van activiteiten, die elders dienen plaats te vinden. Gevolg is dat alles de vernieling in werd geholpen. En niets wijst erop dat ook deze regering, ons oudste plein wederom de status wenst te verlenen die het dient te hebben. Men blijft allerlei feesten op dit plein toe te laten en telkenmale wordt de grasmat op een vreselijke wijze vernield. Wanneer gaan wij beseffen dat een onafhankelijkheidsplein, niet dezelfde posititie heeft als een ordinaire kermisfaciliteit?