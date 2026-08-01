PRESIDENT KIEST NIET VOOR NATIONAL CARRIER

De annulering van SLM-vlucht PY994 van Paramaribo naar Amsterdam op zondagavond 26 juli heeft opnieuw gezorgd voor enorme teleurstelling bij vertrekkende passagiers. De vlucht, die om 21.00 uur zou vertrekken, bleef aanvankelijk aan de grond vanwege een technisch probleem. Nadat technici hadden vastgesteld dat de storing niet op korte termijn kon worden opgelost, werd besloten de vlucht te annuleren. Passagiers waren op dat moment al ingecheckt en hun bagage was reeds ingeladen. Technische problemen kunnen bij iedere luchtvaartmaatschappij voorkomen. Geen enkele maatschappij is volledig gevrijwaard van vertragingen of annuleringen. Toch krijgt een dergelijk incident bij de SLM extra aandacht, omdat de maatschappij al jaren worstelt met financiële uitdagingen, operationele problemen en het vertrouwen van reizigers. Tegen deze achtergrond viel de terugkeer van president Jennifer Simons naar Suriname op.

Na afloop van haar werkbezoek aan Engeland, reisde het staatshoofd op diezelfde zondag 26 juli niet met SLM terug, maar met KLM. Op beelden van haar aankomst op de luchthaven was op de achtergrond een toestel van de KLM zichtbaar, hetgeen leidde tot publieke discussie over de keuze voor een buitenlandse luchtvaartmaatschappij door de president van een land waarvan de nationale carrier al jaren probeert te herstellen. De vraag die daarbij wordt gesteld is niet alleen waarom de president voor de KLM koos, maar vooral welk signaal daarmee wordt afgegeven. Wanneer beleidsmakers het belang van nationale ondernemingen benadrukken, verwachten burgers vaak dat zij deze organisaties ook in de praktijk ondersteunen. Tegelijkertijd spelen bij internationale reizen van regeringsfunctionarissen ook andere factoren mee, zoals betrouwbaarheid, dienstregelingen en de zekerheid om afspraken na te komen.

Het werkbezoek van Simons aan Engeland had volgens haar vooral tot doel om contacten te leggen met internationale financiële instellingen en bedrijven uit de financiële sector en de olie- en gassector. Daarbij sprak zij onder meer met vertegenwoordigers van Bank of America en andere internationale partijen over de economische toekomst van Suriname. Een belangrijk onderwerp tijdens de gesprekken was het verantwoord beheren van toekomstige inkomsten uit de olie- en gasindustrie. Daarbij werd onder meer gesproken over de mogelijkheid van een zogenoemd sovereign wealth fund, waarmee inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen op een duurzame manier kunnen worden beheerd en ingezet voor toekomstige generaties. Juist in deze nieuwe economische fase wordt vertrouwen een belangrijk thema. Dat geldt niet alleen voor buitenlandse investeerders, maar ook voor nationale instellingen. De SLM is onderdeel van de economische infrastructuur van Suriname en de toekomst van het bedrijf hangt mede af van het vertrouwen van de samenleving, reizigers en de overheid. De keuze van de president om met de KLM te reizen is op zichzelf geen bewijs dat de nationale luchtvaartmaatschappij geen toekomst heeft. Maar het roept wel een bredere discussie op over de positie van de SLM en de rol die de overheid daarin wil spelen. Als Suriname verwacht dat burgers en bedrijven vertrouwen blijven houden in nationale instituten, zal ook duidelijk moeten worden welke visie en strategie er bestaat om deze instituten sterker te maken. De toekomst van de SLM zal uiteindelijk niet worden bepaald door één vlucht of één reis van een president, maar door structurele keuzes, professioneel bestuur en het vermogen om opnieuw vertrouwen op te bouwen.