GAJADIEN ROEPENDE IN DE WOESTIJN

Het welgeïnformeerde assembleelid Gajadien, waarschuwt voor nieuwe leningen. Uit zijn bronnen blijken het reisschema en de agenda’s van de president en de minister van Financiën en Planning, gelijkenissen te vertonen met de hoogtijdagen van Hoefdraad. Nu al heeft deze regering meer geleend dan elk van haar voorgangers ooit. Het geld wordt ook kwistig uitgegeven aan consumptie, consumptie en nog eens consumptie.

Parmessar, die niet ontkent maar probeert te bedaren namens de NDP-fractie, heeft geenszins rust in de tent gebracht, of het volk terug in slaap gesust. Aan de ene kant wil niemand offers brengen of bezuinigen. Iedereen wil zijn verhoging, zijn gunning, zijn reçu, zijn grant, zijn project, zijn uitgave, zijn financiële voordeeltje. Aan de andere kant voelen wij allemaal aan, dat het financiële huis aan het bezwijken is. Er kan niet bij de pomp en op de valutamarkt bijbetaald worden, zonder dat er nieuwe noemenswaardige productie of export bijkomt.

Alles, maar dan ook alles, is ingezet op olie en gas, maar de datum van de eerste productie is al net zo verborgen en geheim als de overeenkomsten met de olieproducenten en de massale leningen die worden afgesloten.

Daarom is het juist van belang, alert en paraat te blijven als de leencultuur weer eens de spuigaten uit begint te lopen. De president was nog geen maand tevoren in De Nationale Assemblée en heeft met geen woord gerept over bijlenen. Van iemand die zolang leiding heeft gegeven aan onze DNA, zou toch wat meer parlementair-constitutionele gezindheid verwacht worden. Als je weet dat iets ingrijpende gevolgen kan hebben voor de staatsbegroting en het landsbestuur, dien je daarover, zodra je die verwachting hebt, verantwoording af te leggen aan je volksvertegenwoordiging en haar goedkeuring te vragen. Dat is democratie. Het is geen spelletje van populisme wanneer het uitkomt, geheimen en raadsels wanneer het niet uitkomt, en zoethoudertjes betalen met geleend geld. Nee, het is handelen in het belang van de meerderheid en met verantwoording aan de meerderheid, op een zo vroeg, volledig en juist mogelijke manier. Daarop kan nooit vooruitgelopen worden. Daarnaast loopt DNA, zowel onder de huidige coalitie als onder de vorige, juist ernstig achter als het gaat om specifiek en gedetailleerd geïnformeerd te worden over de schuldenlast van het land. Belangrijke documenten worden laat of nooit aangeleverd.