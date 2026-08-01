LVV brengt Witches’ Broom Disease in Para in kaart

Het ressort Para van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft onlangs een cassavesurvey uitgevoerd in de inheemse dorpen Pikin Saron en Bigi Poika. Met deze inventarisatie brengt LVV de aanwezigheid van de Witches’ Broom Disease (WBD) in cassavegewassen in kaart, zodat de verspreiding van deze schadelijke ziekte tijdig kan worden gesignaleerd en aangepakt.

Tijdens de veldbezoeken zijn cassavepercelen zorgvuldig geïnspecteerd op symptomen van WBD. Daarnaast zijn de bewoners voorzien van voorlichting over het herkennen van de ziekte en het belang van tijdige melding en passende maatregelen. Door vroegtijdige signalering kan verdere verspreiding worden beperkt en wordt de productie van één van Surinames belangrijkste voedselgewassen beter beschermd. Om de getroffen gemeenschappen ook praktisch te ondersteunen, heeft LVV zoetebataatplantmateriaal overhandigd aan de bewoners. Dit gewas biedt een waardevol alternatief voor de aangetaste of verloren cassaveaanplant en draagt bij aan de voedselzekerheid, terwijl boeren hun landbouwactiviteiten kunnen voortzetten.