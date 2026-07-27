Energieproject GranMorgu levert meer dan 6000 banen op

Het offshore olieproject GranMorgu, dat ongeveer 150 kilometer uit de kust van Suriname ligt, wordt door TotalEnergies omschreven als een van de belangrijkste energieprojecten in de geschiedenis van het land. Met een totale investering van USD 10,5 miljard, moet het project niet alleen de olieproductie op gang brengen, maar ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van Suriname. TotalEnergies zegt ook aan het milieu te denken, en in te zetten op een zo laag mogelijke uitstoot van broeikasgassen.

GranMorgu richt zich op de ontwikkeling van de olievelden Sapakara en Krabdagu in Blok 58. De velden bevatten naar schatting ongeveer 760 miljoen vaten winbare olie. De eerste olieproductie wordt in 2028 verwacht.

Voor de winning wordt een Floating Production, Storage and Offloading (FPSO)-installatie ingezet met een productiecapaciteit van 220.000 vaten olie per dag. Het ontwerp is gebaseerd op vergelijkbare productieschepen die al succesvol worden gebruikt voor de kust van Guyana. De installatie is bovendien voorbereid op de toekomstige aansluiting van nabijgelegen olievelden, waardoor de productie gedurende langere tijd op peil kan blijven.

Volgens TotalEnergies zal GranMorgu een belangrijke economische impuls geven aan Suriname.

Tussen USD 1 miljard en USD 1,5 miljard van de totale investering zal naar verwachting, lokaal worden besteed aan Suri-naamse bedrijven, dienstverlening en ar-beidskrachten. Daarmee moeten meer dan 6000 directe, indirecte en afgeleide banen worden gecreëerd.

De hoofdstad Paramaribo zal fungeren als het centrale knooppunt voor de administratieve, logistieke en operationele ondersteuning van het project. Lokale ondernemingen zullen onder meer betrokken zijn bij de logistiek, het onderhoud van de installaties en de ondersteuning van de onderzeese productiesystemen en de FPSO.

TotalEnergies stelt verder dat GranMorgu behoort tot een nieuwe generatie olie-projecten met een relatief lage CO₂-uitstoot. De productie-installatie is volledig elektrisch ontworpen, routinematig affakkelen van gas wordt vermeden en al het geproduceerde aardgas zal worden teruggepompt in de reservoirs. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van warmteterugwinning, energiezuinige koelsystemen met zeewater en een permanent netwerk van sensoren dat methaanemissies detecteert en monitort. Volgens het bedrijf blijft de uitstoot daardoor beperkt tot minder dan 16 kilogram CO₂-equivalent per geproduceerd vat olie (scope 1 en 2), waarmee GranMorgu volgens TotalEnergies, een van de meest emissiearme offshore olie-projecten in de regio moet worden.