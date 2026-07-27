Shimara Jap komt naar Suriname voor interactieve workshops

Model, content creator, coach en dj Shimara Jap komt in augustus naar Suriname, om verschillende interactieve workshops te verzorgen. De workshops zijn bedoeld voor iedereen die zich wil ontwikkelen op het gebied van contentcreatie, presenteren of entertainment. “Of je nu wilt leren dj’en, zelfverzekerd wilt leren poseren, beter content wilt maken of sterker voor de camera wilt staan… these workshops are for YOU”, laat Jap weten.

De workshops vinden plaats in SHLX Studio aan de Verlengde Gemenelands-weg. De deelnemers kunnen kiezen uit de volgende sessies: Content Creation & Sociale Media, DJ Skills, Photoshoot Posing & Mini Shoot en Catwalk & Posing.

Jap verhuisde in juli 2019 naar Nederland, nadat zij 25 jaar in Suriname had gewoond. Jap werd in Nederland geboren, maar toen zij zes maanden oud was, verhuisde zij met haar ouders naar Suriname. Haar coachingcarrière begon in 2017 en resulteerde in 2023 in de oprichting van Gym with Shim, ook bekend als Coached by Shim.

Met haar ervaring in de modellen- en beautywereld, waaronder deelname aan internationale competities als Miss Supranational en World Beauty Fitness & Fashion (WBFF), combineert Jap haar kennis uit verschillende disciplines in haar coaching. Haar missie is om anderen te inspireren en hen te helpen hun doelen te bereiken, zowel fysiek als mentaal. Eerder dit jaar behaalde Jap een vijfde plaats bij de verkiezing Miss Universe Zuid-Holland 2025.