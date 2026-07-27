Djonel lanceert nieuwe single ‘Piki mi Kelekele Umang’

Na jaren actief te zijn geweest als bassist, arrangeur, producent en sound engineer, brengt de Surinaamse artiest Djonel opnieuw zijn eigen muziek uit. Zijn nieuwste single, ‘Piki mi Kelekele Umang’, is sinds kort beschikbaar op diverse streamingplatforms. Met het nummer wil hij niet alleen muzikaal verrassen, maar ook een boodschap meegeven aan vooral de jongere generatie.

De titel van het nummer betekent: ‘Kies mij als jouw waardige vrouw’. Volgens Djonel draait het lied om eerlijkheid en duidelijkheid binnen een relatie. “Het is belangrijk om te weten waar je aan toe bent, vooral als je jong bent. De keuzes die je op jonge leeftijd maakt, kunnen een grote invloed hebben op je toekomst. Denk daarom goed na met wie je jouw leven wilt delen.” De inspiratie voor het nummer haalde de artiest uit herkenbare situaties uit het dagelijks leven. “Vroeger hoorde je vaak de vraag: ‘Houd je van me? Meen je het echt? Blijf je bij me?’ Dat is precies waar dit nummer over gaat. Een jonge vrouw die aan een jongeman vraagt, wat hij werkelijk wil.”

Hoewel de single al twee jaar geleden werd geschreven en gecomponeerd, werd de productie dit jaar afgerond. De beslissing om het nummer nu uit te brengen, kwam mede door de vele vragen die Djonel kreeg tijdens een tournee door Europa. “Mensen vroegen mij regelmatig of mijn muziek ook op Spotify stond. Dat heeft mij gemotiveerd om mijn eigen repertoire uit te brengen. Er komt de komende tijd nog veel meer muziek.” Voor de productie koos Djonel bewust voor een andere muzikale benadering dan veel hedendaagse producties. Hij combineerde invloeden uit bass choir en orkestrale muziek, wat het nummer een filmische en ontspannen sfeer geeft. “Muziek kent voor mij geen grenzen. Je kiest uiteindelijk de stijl die het verhaal van het nummer het beste ondersteunt.”

Het arrangement is van Djonel zelf. De toetsen werden ingespeeld door Sea, terwijl Julian de gitaarsolo voor zijn rekening nam. Djonel speelde daarnaast zelf de basgitaar en de percussie. “Met deze muzikanten werk ik al jaren samen. We hebben veel muziek opgenomen in mijn studio en ook nationaal en internationaal opgetreden met The Megavibes. Daardoor begrijpen we elkaar muzikaal heel goed.” Volgens de artiest, vormen juist de basgitaar en de percussie de basis van de sfeer in het nummer. “De percussie zorgt voor een Afro-Afrikaanse feel, terwijl de bas de melodie en de groove draagt.”

Veel mensen kennen Djonel vooral als bassist en producer, maar de afgelopen jaren heeft hij zich ook ontwikkeld als zanger. Zijn artiestennaam is afgeleid van zijn voornamen, Djoles Nelinio. “Ik heb de eerste drie letters gebruikt om mijn artiestennaam te vormen.” Hoewel hij al sinds zijn schooltijd en in de kerk zong, kreeg zijn zangcarrière pas echt vorm tijdens de coronapandemie. Door het wegvallen van optredens kreeg hij de tijd om eigen muziek op te nemen. “Ik ben blij dat ik die stap heb gezet.” De liefde voor muziek kreeg hij van huis uit mee. Zijn vader was eveneens zanger en muzikant en de repetities vonden regelmatig thuis plaats. “Daardoor heb ik al op jonge leeftijd veel geleerd.”

Ook internationaal kreeg hij de nodige aanmoediging. Zo moedigde reggaeartiest Anthony B. hem tijdens een studiosessie aan, serieus te gaan zingen. “Hij zei tegen mij: ‘You boy, you must sing.’ Ook drummer Prayanswer bleef mij motiveren. Dat gaf mij het vertrouwen om mijn eigen stem te laten horen.” Uiteindelijk nam Djonel als zanger deel aan Suripop, waar hij een plaats in de top drie wist te behalen.

Met ‘Piki mi Kelekele Umang’ kiest Djonel bewust voor een rustige en melodieuze benadering. “Ik hoop dat mensen zich ontspannen voelen en even kunnen nadenken. Het is een nummer dat positiviteit en bezinning uitstraalt.” Bij de release is ook een videoclip verschenen op YouTube. De single is daarnaast te beluisteren op onder meer Spotify, Apple Music, TikTok en andere digitale muziekplatforms onder de naam Djonel Music. ‘’Mijn fans kunnen de komende periode, meer nieuwe muziek van mij verwachten’’, zegt Djonel, die ook nog een boodschap heeft: “Blijf positief, geef nooit op en blijf hard werken.”