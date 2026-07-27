Kwaku Summer Festival stopt in huidige vorm

Het Kwaku Summer Festival stopt na de editie van dit jaar in zijn huidige vorm. Dat maakte de organisatie in de nacht van woensdag op donderdag bekend. Volgens Kwaku-directeur Ivette Forster maken strengere vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en de toenemende organisatorische complexiteit het steeds moeilijker om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden. “Het is geen makkelijk besluit geweest. Kwaku is meer dan een festival – het is een uniek maatschappelijk fenomeen dat voor heel veel mensen veel betekent”, zegt Forster in Het Parool.

De huidige editie, die op 11 juli van start ging, gaat wel gewoon door. Het Kwaku Summer Festival begon in 1975 als een voetbaltoernooi in Amsterdam-Zuidoost en groeide uit tot een cultureel evenement dat jaarlijks honderdduizenden bezoekers trekt. Ook Surinaamse artiesten krijgen er al jarenlang een belangrijk podium.