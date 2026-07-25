Reyme dringt aan op onderzoek naar vervuiling Marowijnerivier

Steven Reyme, A20-parlementariër, heeft de regering gevraagd, snel duidelijkheid te verschaffen over de situatie in en rond de Marowijnerivier. Volgens hem zijn er aanwijzingen dat goudwinningsactiviteiten het gebied vervuilen en mogelijk een bedreiging vormen voor het milieu en de leefomstandigheden van de bewoners langs de rivier. Tijdens de vergadering van De Nationale Assemblée vertelde Reyme, dat hij onlangs een bezoek bracht aan het gebied. ‘’Ik heb met eigen ogen gezien, dat bij goudwinning, afvalstoffen rechtstreeks in de rivier terechtkwamen’’, aldus Reyme. Hij noemde de waarnemingen verontrustend en stelde dat de overheid niet kan afwachten, maar de situatie grondig moet laten onderzoeken.

Hij benadrukte dat moet worden nagegaan, of de goudwinning plaatsvindt binnen de geldende wettelijke kaders en of milieuregels worden nageleefd. Volgens hem is het van groot belang vast te stellen, welke gevolgen de activiteiten hebben voor de waterkwaliteit, de natuur en de bevolking die voor drinkwater, visserij en andere dagelijkse voorzieningen, afhankelijk is van de rivier.

Reyme bracht daarnaast een ander punt onder de aandacht. Hij zei signalen te hebben ontvangen dat verschillende eilanden in de Marowijnerivier inmiddels door particulieren of groepen, zijn ingenomen. Of daarbij sprake is van een rechtmatige situatie, kon hij niet bevestigen, maar volgens hem verdient ook deze kwestie nader onderzoek door de bevoegde autoriteiten.

Verder wees hij erop dat de problematiek een grensoverschrijdend karakter heeft. Niet alleen aan Surinaamse zijde, maar ook aan de overkant van de rivier zouden activiteiten plaatsvinden die de leefomgeving kunnen aantasten. Daarom pleitte hij voor een integrale aanpak, waarbij alle betrokken instanties samenwerken.

Volgens Reyme is het noodzakelijk dat de regering op korte termijn inzicht geeft in de omvang van de vervuiling, het toezicht op de goudsector intensiveert en maatregelen neemt om verdere schade aan de Marowijnerivier en haar omgeving te voorkomen.