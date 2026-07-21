SoZaVo wil trainingscentrum voor kinderen met een beperking heropenen

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft op zaterdag 18 juli, een oriëntatiebezoek gebracht aan het voormalige trainingscentrum voor kinderen met een beperking te Geyersvlijt. Bij deze gelegenheid waren onderminister Daniëlle van Windt en onderdirecteur Categoriaal Maatschappelijk Werk, Rachelle Giddings, aanwezig. Het ministerie zet zich in om het centrum te heropenen.

In het verleden werden er diverse activiteiten ontplooid, waaronder vaktrainingen, ondernemerschapsvaardigheden en begeleiding aan kinderen met een speciale hulpvraag.

Onderminister Van Windt, die tevens het Bureau Rechten van het Kind in haar portefeuille heeft, zegt dat het jammer is dat het centrum in verval is geraakt. ‘’Maar wij zullen samen met onze partners en de gemeenschap, ervoor zorgen dat hier weer veilig onderwijs en begeleiding wordt geboden. We investeren hiermee in de toekomst van kinderen met een beperking”, aldus de onderminister.

Volgens Van Windt zal SoZaVo nauw samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om gekwalificeerde leerkrachten beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt ondersteuning gezocht bij het ministerie van Justitie en Politie voor de schoonmaak en opknap-werkzaamheden en bij organisaties zoals UNICEF voor de verdere inrichting van het centrum. “We can’t leave anyone behind. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat kinderen met een beperking, voor zover zij daartoe in staat zijn, de kans krijgen zich te ontwikkelen en volwaardig deel te nemen aan de samenleving”, stelde de onderminister.

De doelgroep zal bestaan uit kinderen met verschillende soorten beperkingen die, met passende begeleiding, speciaal onderwijs en een vaktraining kunnen volgen. De exacte invulling wordt in overleg met deskundigen binnen het speciaal onderwijs vastgesteld.

“Die doelgroep is de meest vergeten groep”, zei onderdirecteur Giddings. “Wij moeten onze mensen met een beperking niet vergeten. Het zijn mensen met talenten en we moeten hen leren om met hun talent te verdienen”, voegde zij eraan toe.

Van Windt deed tevens een oproep aan de samenleving om zich achter het initiatief te scharen. “It takes a village to raise a child. We doen dit niet alleen. Ik roep gemeenschapsorganisaties, bedrijven en burgers op om hun expertise, inzet of middelen beschikbaar te stellen, zodat we dit centrum samen kunnen herstellen.” Hoewel de begroting en uitvoeringsplannen nog verder met de betrokken partners worden afgestemd, streeft SoZaVo ernaar het trainingscentrum medio 2027 opnieuw in gebruik te nemen.