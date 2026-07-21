MinFin verdedigt communicatiebeleid na kritiek op bereikbaarheid Wijnerman

Het ministerie van Financiën en Planning heeft gereageerd op de kritiek van de gezamenlijke Surinaamse media over de beperkte beschikbaarheid van minister Adelien Wijnerman voor interviews. Het ministerie benadrukt dat het waarde hecht aan persvrijheid, onafhankelijke journalistiek en transparante communicatie, maar stelt dat de agenda van de minister de afgelopen periode sterk werd bepaald door financiële hervormingen en internationale verplichtingen. De reactie volgt op een nieuwsbericht van Sun Web TV van zondag 19 juli 2026, waarin werd gemeld dat verschillende mediaorganisaties en journalisten de minister in een gezamenlijke brief hebben gevraagd om gelijke toegang tot interviews tijdens de wekelijkse persmomenten na de vergadering van de Raad van Ministers (RvM).

Volgens de media wordt al enkele maanden via het Directoraat Volkscommunicatie (DVC) verzocht om de minister te kunnen interviewen. Ook werd gewezen op een aangekondigde persconferentie op 15 juni 2026 die geen doorgang vond. Daarnaast spraken de media hun verbazing uit over het feit dat Wijnerman recent wel een interview heeft gegeven aan de NDP.

Ministerie wijst op verloop brief

In een verklaring stelt het ministerie dat de gezamenlijke brief officieel pas op zondag 19 juli om 14.11 uur werd ontvangen, terwijl het nieuwsbericht hierover al om 06.16 uur door Sun Web TV was gepubliceerd. Het ministerie noemt deze volgorde “opmerkelijk”, maar zegt geen conclusies te trekken omdat nog niet duidelijk is hoe en wanneer de inhoud van de brief voorafgaand aan de officiële ontvangst met derden is gedeeld. Wel vindt het ministerie het belangrijk dat de feitelijke gang van zaken zorgvuldig wordt vastgesteld.

Drukke agenda minister

Volgens het ministerie heeft minister Wijnerman sinds haar aantreden prioriteit gegeven aan de stabilisatie van de financiële huishouding van de Staat, de voorbereiding van de begroting, de uitvoering van hervormingsmaatregelen en de vertegenwoordiging van Suriname bij internationale overlegfora. Door deze werkzaamheden heeft de minister volgens het ministerie niet altijd op korte termijn kunnen voldoen aan alle verzoeken voor interviews.

Nieuwe afspraken over communicatie

Het ministerie zegt de zorgen van de media serieus te nemen en de brief zorgvuldig te zullen beoordelen. Op korte termijn volgt een inhoudelijke reactie aan de gezamenlijke media. Daarnaast zal worden bekeken hoe de communicatie met de pers beter kan worden georganiseerd, zodat de samenleving op een evenwichtige, tijdige en transparante manier wordt geïnformeerd. Het ministerie benadrukt dat onafhankelijke journalistiek een belangrijke rol speelt binnen de democratische samenleving en zegt te willen blijven werken aan een constructieve samenwerking met alle media.