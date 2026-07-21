Bouva ‘Aanwezigheid gewapende buitenlanders in Suriname baart zorgen’

Melvin Bouva, minister van Buitenlandse Zaken, verklaarde geschrokken te zijn over de gewapende Chinezen die werden aangetroffen in het Sarakreekgebied. Voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers, deelde hij mee dat hij de Chinese ambassadeur vrijdag zal ontvangen, voor een reeds geplande ontmoeting en dat de kwestie mogelijk ter sprake zal komen. Volgens Bouva is er op dit moment geen aanleiding, de Chinese ambassadeur officieel ter verantwoording te roepen. “Als ik de ambassadeur daar rechtstreeks op zou aanspreken, dan moet er eerst een aanwijzing zijn, dat de Chinese staat of de ambassade hierbij betrokken is. Vooralsnog zijn die aanwijzingen er niet”, aldus Bouva. Hij benadrukte, dat de zaak wel zal worden besproken om na te gaan of de ambassade over informatie beschikt, die het onderzoek kan ondersteunen. “We zullen het aanhalen als een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden en vragen of er informatie is, die ons kan helpen, bij het verdere onderzoek en het trekken van conclusies over wat er precies is gebeurd.”

Bouva maakte duidelijk dat de ontmoeting met de ambassadeur niet is belegd, vanwege het incident. “De ambassadeur komt vrijdag voor andere, meer positieve zaken. Mogelijk zal dit onderwerp ook worden besproken, maar het is niet aan de orde om hem hiervoor te ontbieden.” De minister erkende, dat de aanwezigheid van gewapende buitenlanders in Suriname, een ernstige zaak is. Hij sprak zijn waardering uit voor het snelle optreden van de justitiële autoriteiten. Volgens hem hebben politie, justitie en Defensie adequaat gehandeld, waardoor de situatie niet verder is geëscaleerd. “Het is absoluut een zaak waar we ons zorgen over moeten maken,” aldus Bouva. “De veiligheid van Suriname staat voorop. Justitie, politie en Defensie nemen hierin de leiding, terwijl Buitenlandse Zaken waar nodig, ondersteuning zal bieden. Ook binnen de Raad van Ministers zullen we deze kwestie blijven volgen.”