Registratie Schooltassenproject voor kwetsbare leerlingen en studenten gestart

Het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport (JOS) is gestart met de registratie van het Landelijk Schooltassenproject 2026-2027. Via dit project krijgen kinderen en jongeren uit sociaal kwetsbare gezinnen de mogelijkheid, een schoolpakket met noodzakelijke schoolbenodigdheden te ontvangen. Volgens commissielid en PR-functionaris van het Schooltassenproject, Richenel Mac Donald, richt het project zich op jongeren tussen 6 en 25 jaar die onderwijs volgen op GLO-, VOJ- of VOS-niveau. Het gaat voornamelijk om leerlingen uit minderdraagkrachtige gezinnen en leerlingen die een risico lopen om uit het onderwijssysteem te vallen. “Het project wordt uitgevoerd namens het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport en sluit aan op de beleidsmaatregelen gericht op jeugdontwikkeling. Het doel is om jongeren die ondersteuning nodig hebben, een handje te helpen”, aldus Mac Donald. Het Schooltassenproject valt, aldus Mac Donald, sinds 2010 onder het ministerie. Over de discussie, of het project bij een ander ministerie zou moeten worden ondergebracht, zegt hij niet verder te willen ingaan. “Er is op het hoogste niveau hierover gesproken en er is besloten, dat het project onder het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport blijft vallen.”

De pakketten verschillen per onderwijsniveau. Voor leerlingen op GLO-niveau bestaat het pakket onder meer uit een schooltas, schriften, pennen, potloden, een rode pen, liniaal, slijper, gum en een tekenschrift. Leerlingen en studenten op VOJ- en VOS-niveau ontvangen eveneens een schooltas, aangevuld met meerdere schriften en dezelfde basisbenodigdheden. Mac Donald benadrukt dat het gaat om een startpakket. “De overige benodigdheden moeten ouders en verzorgers zelf aanvullen.”

De online registratieperiode liep officieel van 15 mei tot 15 juli, maar volgens Mac Donald kan men zich nog steeds aanmelden. Registratie kan via het e-servicesplatform van de overheid. De aanvraag kan ingediend worden door de ouders/verzorgers of de leerling/student.

Voor mensen die minder bekend zijn met digitale registratie, zijn er fysieke registratiepunten beschikbaar bij districtscommissariaten en enkele Bureaus voor Openbaar Bestuur (BO). Bij de registratie moeten onder meer persoonsgegevens, adresgegevens en bewijsstukken worden aangeleverd. Zo wordt onder andere gevraagd naar een loonslip of, in geval van een AOV-gerechtigde grootouder, een AOV-bewijs. Volgens Mac Donald is het registratiesysteem zo ingericht, dat dubbele aanvragen worden opgespoord. “Het systeem herkent wanneer iemand twee keer voorkomt. Die aanvraag wordt automatisch eruit gehaald.” Dit moet voorkomen dat één leerling meerdere pakketten ontvangt. Voor dit schooljaar zijn er 25.000 schoolpakketten beschikbaar, hetzelfde aantal als vorig jaar. Mac Donald zegt dat dit aantal in de praktijk voldoende blijkt te zijn. Pakketten die na de distributiedagen niet worden opgehaald, blijven nog enkele dagen beschikbaar bij de commissariaten. Personen die alsnog ondersteuning nodig hebben, kunnen daar terecht, waarbij hun gegevens worden geregistreerd.

Ook jongeren in het binnenland komen in aanmerking. Hiervoor werkt het project samen met onder andere districtscommissarissen, traditioneel gezag, granmans en ressortsraden.

Eerste officiële uitgifte in Nieuw-Nickerie

Mac Donald, die vorig jaar voor het eerst betrokken raakte bij het project, zegt dat de voorbereiding dit jaar soepeler verloopt. “Iedereen weet beter wat gedaan moet worden en we zijn eerder gestart, waardoor kinderziektes, konden worden voorkomen.”

De officiële lancering van het Schooltassenproject is gepland op 24 augustus in het district Nieuw-Nickerie. Tijdens deze bijeenkomst worden de eerste pakketten uitgereikt en vinden toespraken plaats van onder anderen vertegenwoordigers van de regering.