Media eisen openheid van Wijnerman na maanden zonder interviews

De gezamenlijke Surinaamse media hebben minister Adelien Wijnerman van Financiën en Planning in een schrijven opgeroepen, alle journalisten gelijke toegang te geven tot interviews en informatie. Volgens de media is de minister al maanden niet beschikbaar voor vragen tijdens de wekelijkse persmomenten na de vergadering van de Raad van Ministers. In een brief aan de minister stellen de media dat zij wekelijks aangeven, welke ministers zij willen spreken om de samenleving te informeren over actuele ontwikkelingen binnen de regering. Hoewel Wijnerman volgens de brief al geruime tijd wordt voorgedragen voor interviews, heeft geen enkel gesprek met haar plaatsgevonden. De verzoeken werden steeds via het Directoraat Volkscommunicatie (DVC) ingediend, maar volgens de media zonder resultaat.

Aangekondigde persconferentie

De kritiek komt op een moment waarop minister Wijnerman heeft laten weten, dat er volgende week een persconferentie zal worden gehouden. Zij maakte dit bekend tegenover ABC, nadat de gezamenlijke media hun zorgen hadden geuit over haar beperkte beschikbaarheid. De media wijzen er-op dat eerder via DVC een persconferentie was aangekondigd voor 15 juni.

Deze bijeenkomst werd geannuleerd en daarna zou geen nieuwe datum zijn gecommuniceerd. Ook latere verzoeken om de minister te interviewen, zouden onbeantwoord zijn gebleven.

Kritiek op selectieve toegang

De media spreken hun verbazing uit over het feit dat Wijnerman onlangs wel een uitgebreid interview heeft gegeven aan de NDP. Hoewel zij erkennen dat een minister vrij is om zelf te bepalen met welke media zij spreekt, vinden zij het niet acceptabel dat onafhankelijke media die namens de samenleving vragen stellen, langdurig geen toegang krijgen. Volgens de media kan hierdoor de indruk ontstaan, dat sprake is van een selectieve benadering van de pers.

Belang van transparantie

De media benadrukken dat de minister van Financiën en Planning een cruciale rol speelt binnen de regering. Besluiten over staatsfinanciën, begroting en economisch beleid hebben directe gevolgen voor burgers, bedrijven en de ontwikkeling van het land. Daarom vinden zij dat de minister zich regelmatig moet verantwoorden en beschikbaar moet zijn voor kritische vragen van alle media.

Ministerie wijst op werkdruk

Het ministerie van Financiën en Planning heeft inmiddels gereageerd op de brief en benadrukt dat het veel waarde hecht aan persvrijheid, onafhankelijke journalistiek en transparante communicatie. Volgens het ministerie heeft de minister sinds haar aantreden prioriteit gegeven aan onder meer de stabilisatie van de staatsfinanciën, de voorbereiding van de begroting, hervormingsmaatregelen en internationale verplichtingen. De verklaring gaat niet in op de belangrijkste klacht van de media: waarom de minister maandenlang niet beschikbaar was voor interviews met de onafhankelijke media, terwijl zij wel tijd maakte voor een gesprek met de NDP. Het ministerie laat weten, dat de brief van de gezamenlijke media officieel zal worden beantwoord en dat zal worden bekeken, hoe de communicatie met de pers verder kan worden verbeterd.