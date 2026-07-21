Guyana zet zoektocht naar overlevenden MV Barima voort

De zoektocht naar overlevenden van de scheepsramp met de MV Barima voor de kust van Guyana, wordt onverminderd voortgezet. Terwijl reddingsteams blijven zoeken naar tientallen vermisten, heeft de Caribische Gemeenschap (CARICOM) haar medeleven en solidariteit betuigd met de regering en de bevolking van Guyana. Premier Mark Phillips maakte maandagavond bekend, dat nog twee opvarenden levend zijn aangetroffen. Daarmee komt het aantal geredde personen op 69. Tegelijkertijd zijn inmiddels 27 lichamen geborgen, onder wie ten minste vier kinderen. Volgens de autoriteiten worden nog ongeveer 83 personen vermist.

Na een analyse van de videobeelden die zijn gemaakt tijdens het aan boord gaan, is vastgesteld dat zich in totaal 179 personen aan boord van het passagiers- en vrachtschip bevonden. De MV Barima vertrok zaterdagmiddag vanuit Georgetown naar Port Kaituma in Regio Een, maar sloeg later die avond voor de kust om. Het wrak van het schip is inmiddels dankzij de inzet van visser Haresh Singh, lokale vissers en het particuliere schip Gilligan Island, gelokaliseerd. Franse duikers zijn ingezet om samen met Guyanese reddingsteams de bergingsoperatie uit te voeren. Volgens premier Phillips bestaat nog hoop op overlevenden, omdat deskundigen vermoeden dat zich luchtzakken in het wrak bevinden.

“Onze focus ligt op het redden van mensen. Elke minuut telt”, benadrukte Phillips.

De geborgen lichamen worden overgebracht naar Charity, waar gezondheids- en politieautoriteiten de identificatie voorbereiden. Nabestaanden kunnen de slachtoffers identificeren in het Suddie Hospital. De ramp heeft ook vragen opgeroepen over de naleving van veiligheidsvoorschriften. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat slechts 35 van de 69 geredde personen op de officiële passagierslijst stonden. Dat wijst erop dat een groot aantal opvarenden niet was geregistreerd. Ook wordt de juistheid van de vrachtgegevens onderzocht. Volgens de officiële documenten vervoerde het schip 268 ton vracht, net onder de toegestane maximumcapaciteit van 284 ton. Daarnaast zijn de kapitein en de eerste werktuigkundige aangehouden, nadat zij positief testten op het gebruik van verdovende middelen.

President Irfaan Ali kondigde een diepgaand onderzoek aan naar de oorzaak van de ramp. Hij verklaarde dat de prioriteit blijft liggen bij het redden van mogelijke overlevenden, het ondersteunen van de getroffen families en het achterhalen van de toedracht van het ongeval. Tot nu toe zijn tien slachtoffers officieel geïdentificeerd, onder wie Shivanna La Cruz Romascindo en de 20-jarige Dwayne Forbes. President Ali kondigde tevens aan, dat Guyana een pe-riode van nationale rouw zal instellen. Nadere informatie hierover wordt op een later moment bekendgemaakt.

De zoek- en reddingsoperatie wordt nauwlettend gevolgd door de CARICOM. De organisitie zegt mee te leven met de families die nog in onzekerheid verkeren over het lot van hun dierbaren. De CARICOM spreekt daarnaast haar waardering uit voor de inzet van de reddingswerkers, de Guyanese autoriteiten, particuliere scheepvaartmaatschappijen en de vele vrijwilligers die onder moeilijke omstandigheden, deelnemen aan de reddingsoperatie. De CARICOM benadrukt solidair te zijn met de regering en de bevolking van Guyana, in het bijzonder met de families en gemeenschappen die door de ramp zijn getroffen. De organisatie spreekt de hoop uit, dat de lopende zoekactie nog overlevenden zal opleveren.