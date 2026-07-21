Minister spreekt waardering uit voor Centraal Laboratorium BOG

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, drs. André Misiekaba, heeft op vrijdag 17 juli samen met zijn staf, de directie en adviseurs, een bijzonder waarderingsmoment georganiseerd voor het personeel, de medische analisten en de leiding van het Centraal Laboratorium van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). Tijdens deze bijeenkomst werden de medewerkers in het zonnetje gezet als blijk van waardering voor hun onmisbare inzet en toewijding aan de volksgezondheid in Suriname.

Het Centraal Laboratorium, opgericht in 1961, is het nationale laboratorium van het BOG. Het instituut vervult een essentiële rol in de bewaking en bevordering van de volksgezondheid. Het laboratorium is verantwoordelijk voor onder andere medische diagnostiek, ziektemonitoring, epidemiologisch onderzoek en de ondersteuning van nationale en internationale surveillanceprogramma’s.

In zijn toespraak benadrukte minister Misiekaba het grote belang van de medisch analisten en laboratoriummedewerkers voor de gezondheidszorg. Hij stelde dat zonder de nauwkeurige en betrouwbare resultaten van het laboratorium, artsen geen adequate diagnoses kunnen stellen en geen passende behandeling kunnen inzetten.

“Jullie zijn een onmisbare schakel in onze gezondheidszorg. De medisch analisten vormen de wetenschappelijke ruggengraat van ons land. Al meer dan zestig jaar leveren jullie betrouwbare diagnostiek en ondersteunen jullie de bestrijding van infectieziekten zoals dengue, chikungunya en zika. Daarnaast dragen jullie bij aan de wereldwijde surveillance van infectieziekten en beschermen jullie daarmee de gezondheid van onze samenleving”, aldus de minister.

Als blijk van waardering ontvingen de medewerkers een symbolisch gebaar van de minister. Hiermee sprak hij zijn dank uit voor hun professionele inzet, deskundigheid en voortdurende bijdrage aan de bescherming van de volksgezondheid.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid spreekt zijn waardering uit voor het werk dat dagelijks door het team van het Centraal Laboratorium wordt verricht en benadrukt het blijvende belang van hun deskundigheid voor een gezonde en veilige samenleving.