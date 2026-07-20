Spanje voor tweede maal wereldkampioen voetbal

Spanje heeft voor de tweede keer, de eerste keer was in 2010, de wereldtitel veroverd. In de finale van het WK voetbal, versloegen de Spanjaarden titelverdediger Argentinië met 1-0 na verlenging. Invaller Ferran Torres maakte in de 106e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd en bezorgde zijn land daarmee de wereldbeker.

In East Rutherford, in een uitverkocht New York New Jersey Stadium, ook bekend als het MetLife Stadium, keken ruim 80.000 toeschouwers naar de westrijd. Zowel Spanje als Argentinië slaagde er niet in te scoren, Spanje scoorde pas in de verlenging. Wel domineerde Spanje het grootste deel van de wedstrijd met verzorgd combinatievoetbal en creëerde de meeste kansen, terwijl Argentinië zich vooral beperkte tot verdedigen.

De Zuid-Amerikanen kwamen diep in de blessuretijd van de reguliere speeltijd met tien man te staan. Middenvelder Enzo Fernández kreeg zijn tweede gele kaart na een harde overtreding op de Spaanse verdediger Pau Cubarsí, waardoor Argentinië de verlenging met een man minder moest beginnen. Ondanks een sterke wedstrijd van doelman Emiliano Martínez, die met meerdere reddingen zijn ploeg overeind hield, kon Argentinië de Spaanse druk uiteindelijk niet langer weerstaan. Nico Williams legde de bal in de verlenging knap terug op Ferran Torres, die hard uithaalde en de bal onhoudbaar in het doel schoot.

Na het laatste fluitsignaal barstte het Spaanse feest los, terwijl de Argentijnse aanvoerder Lionel Messi zichtbaar geëmotioneerd zijn zilveren medaille in ontvangst nam. Voor de 39-jarige sterspeler was het mogelijk zijn laatste optreden op een wereldkampioenschap. De prijsuitreiking werd verricht door de Amerikaanse president Donald Trump, die samen met FIFA-voorzitter Gianni Infantino, het veld betrad. Trump werd daarbij door een deel van het publiek uitgefloten. Na de prijsuitreiking bleef Trump zolang tussen het feestvierende Spaanse team staan, dat Infantino hem wegtrok.

Met de overwinning voorkomt Spanje dat Argentinië zich voor het eerst sinds Brazilië in 1962, tot opeenvolgend wereldkampioen kroont. Volgens bondscoach Lionel Scaloni was de Spaanse zege verdiend. “Spanje was de betere ploeg. Dat is de realiteit. Toch ben ik trots op wat deze groep heeft bereikt door opnieuw de finale te halen”, aldus Scaloni. Met de wereldtitel bevestigt Spanje opnieuw zijn plaats aan de top van het internationale voetbal.