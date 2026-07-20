ExxonMobil zet schepen in bij zoektocht na veerramp in Guyana

ExxonMobil heeft drie schepen en een duikteam ingezet ter ondersteuning van de zoek- en reddingsoperatie na het kapseizen van de veerboot MV Barima voor de kust van Guyana. Dat meldt OilNOW.gy op basis van informatie die tijdens een persconferentie van de Guyanese autoriteiten, op zondagavond werd verstrekt. De inzet van het oliebedrijf maakt deel uit van een grootschalige reddingsoperatie waaraan ook de Guyana Defence Force, de kustwacht, verschillende overheidsinstanties, particuliere bedrijven, lokale vissers en regionale partners deelnemen.

Tijdens de persconferentie werd bevestigd dat twee personen om het leven zijn gekomen. Daarnaast waren op dat moment 67 opvarenden levend gered. Volgens de autoriteiten sloeg de veerboot ongeveer zeven mijl uit de kust om, nabij de monding van de Pomeroon-rivier, nadat rond 23.00 uur zaterdagavond, een noodsignaal was uitgezonden.

Het zoekgebied is uitgebreid van ongeveer 400 naar 1.070 vierkante kilometer. Daarnaast zijn vijftien boten ingezet om de kustlijn en mangrovegebieden af te zoeken. Ook een vliegtuig van het Regional Security System (RSS) ondersteunt de zoektocht vanuit de lucht, terwijl verschillende regionale en internationale partners aanvullende hulp hebben aangeboden. Volgens de passagierslijst bevonden zich 116 passagiers en 17 bemanningsleden aan boord. De ferry vervoerde daarnaast ongeveer 268 ton vracht. De autoriteiten twijfelen aan de juistheid van de passagierslijst, nadat bleek dat enkele geredde opvarenden, niet op de officiële manifesten voorkwamen.

De kapitein en andere overlevende bemanningsleden zijn in politiehechtenis genomen, terwijl het onderzoek naar de oorzaak van de ramp voortduurt. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de passagiers- en vrachtadministratie, de naleving van de maritieme veiligheidsvoorschriften en het handelen van de kapitein en de bemanning.

Minister van Volksgezondheid dr. Frank Anthony, verklaarde dat vijftig overlevenden zijn opgevangen in het Charity Hospital en zeventien anderen in het Suddie Public Hospital. De meeste slachtoffers liepen lichte verwondingen op, terwijl enkele personen ter observatie in het ziekenhuis blijven. De Guyanese regering heeft daarnaast opvangcentra ingericht in Umana Yana in Georgetown, Port Kaituma en Mabaruma. Daar kunnen familieleden terecht voor informatie, begeleiding en andere vormen van ondersteuning. De zoek- en reddingsoperatie werd zondagavond voortgezet.