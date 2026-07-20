Currie: ‘Leerlingen niet benadeeld door lerarentekort’

Het lerarentekort op enkele scholen mag volgens minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, geen nadelige gevolgen hebben voor examenkandidaten. De bewindsman verzekerde dat leerlingen niet zullen worden getoetst over lesstof, die zij door het ontbreken van een docent, niet hebben kunnen behandelen.

De kwestie werd in De Nationale Assemblée aangekaart door NDP-parlementariër Silvana Afonsoewa. Zij wees op de situatie op de scholengemeenschap te Moengotapoe, waar examenkandidaten het vak aardrijkskunde niet hebben kunnen volgen, omdat er geen leerkracht beschikbaar was.

Currie erkende dat het lerarentekort buiten de invloedssfeer van de leerlingen ligt. Om de problemen zoveel mogelijk op te vangen, zijn parttime en gepensioneerde leerkrachten ingezet. Op scholen waar de achterstand desondanks niet volledig kon worden ingehaald, wordt volgens de minister bij de examens, rekening gehouden met de niet-behandelde leerstof.

Ook NPS-parlementariër Poetini Atompai en A20-fractieleider Steven Reyme vroegen de minister om opheldering over de beoordeling van vakken waarvan de volledige lesstof, niet is behandeld. Zij wilden weten op welke wijze dit wordt meegenomen bij de eindbeoordeling van de leerlingen.