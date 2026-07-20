Karg: ‘Illegale visvangsten door Guyanese vissers een ernstig zorgpunt’

Udo Karg, voorzitter van de Suriname Seafood Association (SSA) en lid van de Raad van Toezicht bij het Viskeuringsinstituut, heeft in gesprek met onze redactie gereageerd op de laatste ontwikkelingen in de visserijsector. Karg zegt dat de brandstofprijzen, en de aanwezige druk vanuit de Europese Unie, de grootste uitdagingen vormen voor de sector. Met betrekking tot de laatste ontwikkelingen stelt Karg dat de visserijsector druk doende bezig is met het afronden van de implementatie van het Vessel Monitoring Systeem (VMS) op alle daarvoor vergunningplichtige in aanmerking zijnde vissersboten.

Hij zegt dat er ook wordt gewacht op de goedkeuring van de voorgestelde boetes, zodat deze opgenomen kunnen worden in de vergunningsvoorwaarden, terwijl er volgens hem, nu ook voorbereidingen worden getroffen voor een nieuwe Visserijwet. Karg vertelt dat er rekening moet worden gehouden met de zware onderbemensing van het Directoraat Visserij.

Karg haalt aan dat de illegale visvangsten door Guyanese vissers in Surinaamse wateren, een ernstig zorgpunt blijft voor de visserijsector.

Hij verklaart dat ondanks alle inspanningen van de SSA, voor het instandhouden van deze natuurlijke hulpbron voor ons land, de illegale activiteiten op zee, ernstig inbreuk hierop blijven maken. Over de invloeden van de piraten op de lokale markt zegt hij, dat deze invloeden niet direct merkbaar zijn. Hij stelt dat er wél een schaarste is ontstaan aan bepaalde vissoorten, zoals de Jarbakka botervis vanwege de invloed van de dure brandstof op lokale markt. Op de vraag of de Surinaamse vissers nog steeds last ondervinden van de illegale vissers op zee, stelt Karg dat hij al jaren last ondervindt van de illegale visserij met deze in het gebied tussen de Coppename-en de Corantijnrivier en hij geef toe, dat deze gebiedstrook als onveilige visgrond wordt gezien door onze vissers.

Karg meent dat er degelijke verbeteringen moeten komen in de sector. Zo moet er volgens hem, eens een keer met een volwassen blik gekeken worden naar de argarische sector, waarvan de vissector, ook onderdeel is. Hij meent dat Suriname als land niet alle schaarse deviezen moet uitbesteden aan voedselimport, gelet op de verwachte offshore olie-ontwikkelingen. Tot slot stelde Karg dat de visserijsector momenteel voldoende wordt gehoord door het Directoraat Visserij van het ministerie van LVV.

– door Livio Aminta –