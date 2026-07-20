Brunings: ´Gassector en duurzame goudwinning blijven prioriteit´

Minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu, kijkt tevreden terug op de eerste periode van zijn ministerie. Volgens de bewindsman zijn op verschillende beleidsterreinen belangrijke stappen gezet, met bijzondere aandacht voor milieu, de olie- en gassector en de voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen binnen de energiesector. Tijdens de vergadering van de Raad van Ministers zei Brunings dat veel voorbereidend werk is verricht om het ministerie verder te versterken. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een solide basis voor de verdere ontwikkeling van de olie- en gassector.

Volgens Brunings verloopt de samenwerking met Staatsolie en de internationale oliebedrijven (IOC’s) naar tevredenheid. Daarbij blijft de ontwikkeling van de gassector een van de belangrijkste speerpunten van het ministerie. De nadruk op gasexploratie heeft volgens hem inmiddels geleid tot een tweede gasvondst en de verwachting is, dat er nog meer gasreserves voor de Surinaamse kust aanwezig zijn.

Naast de ontwikkelingen in de energiesector richt het ministerie zich ook op een duurzamere aanpak van de kleinschalige goudwinning. Brunings erkent dat de sector een grote impact heeft op het milieu, maar pleit niet voor het stilleggen van de activiteiten. Volgens hem ligt de oplossing in het verduurzamen van de goudindustrie.

Brunings wil samen met president Jennifer Geerlings-Simons een programma uitvoeren dat de goudwinning milieuvriendelijker moet maken. Daarbij wordt ingezet op verantwoord delven, bescherming en herstel van het regenwoud en het aanbieden van trainingen en alternatieve inkomens-mogelijkheden aan goudzoekers. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de zogenoemde carbon credits. Brunings verwacht dat deze middelen kunnen worden ingezet om de verduurzaming van de goudsector de komende jaren te financieren. Hierdoor zou de uitvoering van milieuprojecten minder afhankelijk worden van de staatsbegroting.

Volgens Brunings is samenwerking tussen verschillende ministeries noodzakelijk om de plannen succesvol uit te voeren. Het ministerie van Olie, Gas en Milieu wil daarbij het voortouw nemen vanuit het milieubeleid en de transitie naar een duurzamere goudsector stimuleren. Brunings is ervan overtuigd dat economische ontwikkeling en natuurbehoud, hand in hand kunnen gaan. Door de goudwinning te verduurzamen en tegelijkertijd de regenwouden beter te beschermen, wil de regering volgens hem, bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling van de sector en het behoud van Surinames natuurlijke rijkdommen.