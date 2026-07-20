Kapitein en eerste machinist positief getest op verdovende middelen na veerramp

De Guyanese autoriteiten hebben de kapitein en de eerste machinist van de MV Barima aangehouden in het kader van het strafrechtelijk onderzoek naar de fatale veerramp van zaterdagavond. Beiden testten positief op verdovende middelen en worden beschouwd als belangrijke personen in het lopende onderzoek.

Naast de aanhoudingen is ook het managementteam dat verantwoordelijk was voor de belading en het vertrek van de veerboot met onmiddellijke ingang geschorst. De schorsing maakt deel uit van een breder onderzoek naar de naleving van de veiligheidsprocedures voorafgaand aan de afvaart.

Het onderzoek richt zich op de omstandigheden die hebben geleid tot het kapseizen van de veerboot, waarbij inmiddels tien dodelijke slachtoffers zijn bevestigd. De Guyanese autoriteiten onderzoeken onder meer of sprake is geweest van nalatigheid, fouten bij de belading, overtredingen van veiligheidsvoorschriften of andere factoren die aan de ramp hebben bijgedragen.

De bevindingen van het onderzoek moeten duidelijk maken of strafrechtelijke vervolging tegen betrokkenen zal worden ingesteld.