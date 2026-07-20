Curaçao wil profiteren van olie-industrie in Suriname en Guyana

Curaçao blijft inzetten op een rol als regionaal logistiek centrum voor de opkomende olie- en gassector in Suriname en Guyana. Minister Charles Cooper van Financiën en Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, heeft wederom benadrukt, dat het eiland kansen ziet op het gebied van olieopslag, scheepsreparatie en andere maritieme dienstverlening.

De plannen werden vrijdag gepresenteerd aan de Nederlandse staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Eric van der Burg, tijdens een rondvaart door de Curaçaose haven. Volgens Cooper biedt met name het gebied Bullenbaai mogelijkheden voor de opslag en overslag van olie en olieproducten afkomstig uit Suriname en Guyana.

De minister stelt dat beide landen naar verwachting niet over voldoende opslag- en havenfaciliteiten zullen beschikken om de toekomstige olie-export volledig te ondersteunen. Curaçao wil daarom inspelen op die behoefte en zich ontwikkelen tot een logistiek knooppunt voor de regio.

Naast opslag, richt het eiland zich ook op onderhoud en reparatie van schepen die actief zijn in de offshore-olie-industrie. De bestaande dokfaciliteiten en maritieme expertise op Curaçao zouden daarvoor kunnen worden ingezet.

Cooper bracht deze ambities eerder onder de aandacht tijdens een economisch bezoek aan Suriname, waar hij deelnam aan de Suriname Energy, Oil & Gas Summit (SEOGS). Tijdens dat bezoek voerde hij gesprekken met vertegenwoordigers van de Surinaamse overheid, Staatsolie en het bedrijfsleven.

Concrete overeenkomsten of investeringsbesluiten zijn nog niet aangekondigd. Ook is nog niet bekend of oliebedrijven uit Suriname of Guyana, daadwerkelijk gebruik zullen maken van de Curaçaose opslag-, sleep- of reparatiefaciliteiten. De plannen bevinden zich vooralsnog in een voorbereidende fase, waarbij Curaçao zich vroegtijdig wil positioneren als dienstverlener voor de verwachte groei van de offshore olie-industrie.

Tijdens de presentatie kwamen ook andere ontwikkelingen in het havengebied aan bod. Zo wil de regering het gebied bij Buskabaai verder ontwikkelen. Daarvoor moet eerst het aanwezige asfaltmeer worden gesaneerd, zodat ruimte ontstaat voor nieuwe industriële en maritieme activiteiten.

Daarnaast wordt opnieuw gesproken met Global Oil over hervatting van een project voor asfaltproductie, dat al geruime tijd vertraging heeft opgelopen. Volgens Cooper zullen de bestaande afspraken met het bedrijf opnieuw moeten worden onderhandeld.

Hoewel deze projecten niet direct verband houden met de olieproductie in Suriname, maken zij deel uit van een bredere strategie om de haven verder te ontwikkelen en de economische basis van Curaçao te verbreden. Van der Burg onderschreef dat streven en wees erop dat extra havenactiviteiten kunnen bijdragen aan meer werkgelegenheid en nieuwe inkomstenbronnen, naast de toeristische sector.

Er zijn vooralsnog geen details bekend over de omvang van de investeringen, de financiering en de werkgelegenheid die de plannen kunnen opleveren.

Bron: Curaçao.nu.