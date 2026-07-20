Bancaire sector kiest nieuwe vertegenwoordiger binnen VSB

De sector Bankwezen van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), heeft tijdens haar reguliere vergadering op 29 juni jongstleden, een nieuwe groepsvertegenwoordiger aangewezen. Clint Fazal Alikhan, Chief Commercial Officer van de VCB Bank, is benoemd tot vertegenwoordiger van de sector. Tanya Kartokromo, Director Corporate Banking bij Republic Bank (Suriname) N.V., blijft de functie van plaatsvervangend groepsvertegenwoordiger vervullen. Daarmee blijft de continuïteit van de vertegenwoordiging van de bancaire sector binnen de VSB gewaarborgd.

Fazal Alikhan beschikt over ruim 34 jaar ervaring in de bancaire sector. Als Chief Commercial Officer van de VCB Bank is hij verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten van de bank, waaronder kredietverlening, klantrelaties, bedrijfsontwikkeling en strategische groei. Volgens hem is het een eer om de bancaire sector binnen de VSB te mogen vertegenwoordigen en wil hij zich inzetten voor een verdere versterking van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de financiële sector.

Tanya Kartokromo werd op 22 januari 2026 gekozen als plaatsvervangend groepsvertegenwoordiger. Zij heeft meer dan twintig jaar ervaring in uiteenlopende disciplines binnen het bankwezen. In haar huidige functie bij Republic Bank (Suriname) N.V. richt zij zich op corporate banking, relatiebeheer en commerciële groei. Daarnaast benadrukt zij het belang van financiële educatie als middel om financiële inclusie te bevorderen en verantwoord financieel gedrag te stimuleren.

Volgens de VSB speelt de bancaire sector een sleutelrol in de economische ontwikkeling van Suriname.

Banken ondersteunen ondernemerschap, investeringen en innovatie en dragen tegelijkertijd bij aan een veilig, transparant en internationaal betrouwbaar financieel systeem.

Met de verdere digitalisering van de financiële dienstverlening en de verwachte groei van de olie- en gassector staat Suriname aan de vooravond van een nieuwe economische fase. Dit biedt volgens de VSB kansen voor investeringen, ondernemerschap en duurzame economische groei. De bancaire sector zal daarbij een belangrijke rol vervullen door bedrijven te ondersteunen, kapitaal te mobiliseren en verantwoorde economische participatie te bevorderen.