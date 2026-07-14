Monorath: ´Uitbreiding Safe City moet verkeersveiligheid versterken´

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie, wenst de verkeersveiligheid te verbeteren door het Safe City-camerasysteem verder uit te breiden. Er komen 165 extra camera’s die niet alleen verkeersstromen en opstoppingen moeten monitoren, maar ook overtredingen beter in beeld moeten brengen met behulp van nummerplaatherkenning en gezichtsherkenning.

In een gesprek met ABC Aktueel zei de minister dat de recente reeks dodelijke verkeersongevallen, hem zorgen baart. ‘’Er is geen sprake van moedeloosheid, maar wel van grote bezorgdheid’’, zei Monorath. Hij benadrukte dat de overheid sinds zijn aantreden extra inzet op verkeersveiligheid, maar dat het gedrag van weggebruikers, een belangrijke factor blijft. Monorath wees erop dat het Nationaal Strategisch Verkeersveiligheidsplan onlangs is afgerond. Binnen dat plan zijn concrete doelstellingen vastgesteld, om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Volgens hem zijn inmiddels meer politiecontroles uitgevoerd en is de zichtbaarheid van de politie op de weg vergroot. Dat heeft ertoe geleid dat het aantal frontale botsingen is afgenomen.

Tegelijkertijd ziet de minister een andere, ongewenste ontwikkeling. Er vinden volgens hem, steeds meer eenzijdige verkeersongevallen plaats met ernstig letsel of een dodelijke afloop. ‘’De oorzaken daarvan zijn divers en variëren van onverantwoord rijgedrag tot de staat van het wegdek en de inrichting van het verkeer’’, aldus de minister. Om de handhaving verder te versterken, wil het ministerie de komende maanden ongeveer 150 verkeershandhavers opleiden, die moeten worden ingezet voor verkeersregeling, toezicht en ondersteuning bij de handhaving.

Daarnaast wordt gekeken naar nieuwe methoden om de naleving van de verkeersregels te verbeteren. Volgens Monorath blijkt uit controles, dat strengere handhaving alleen niet voldoende is om het gedrag van bestuurders blijvend te veranderen. Bij een controle met het zogenoemde flitsmodel op de Dr. Sophie Red-mondstraat, werden in korte tijd tientallen overtredingen geconstateerd. De minister wil daarom de beschikbare verkeersgegevens verder analyseren, waaronder registraties van de politie, ziekenhuizen en verzekeringsmaatschappijen, om gerichtere maatregelen te kunnen nemen.

Ook infrastructurele aanpassingen maken volgens Monorath, deel uit van de oplossing. Daarbij wordt gekeken naar locaties waar extra straatverlichting, verkeersdrempels, vangrails of een aangepaste weginrichting nodig zijn om het risico op ongevallen te verkleinen. Hoewel de verkeersboetes volgens Monorath al relatief hoog zijn, sluit hij niet uit dat hierover opnieuw wordt gesproken. De bewindsman heeft aangekondigd, hierover overleg te voeren met de procureur-generaal om te beoordelen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Monorath doet een dringend beroep op weggebruikers om zich verantwoordelijk te gedragen. Volgens hem veroorzaken verkeersongevallen niet alleen menselijk leed, maar brengen zij ook grote emotionele en financiële gevolgen met zich mee. “Rijd voorzichtig, houd u aan de verkeersregels en zorg ervoor, dat u veilig thuiskomt”, aldus Monorath.