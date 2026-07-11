Jones: ‘Verdwijning 300 kilo kwik gigantische blamage voor KPS’

NDP-parlementariër Ebu Jones is boos weggelopen uit de vergaderzaal van De Nationale Assemblée (DNA) tijdens de besloten vergadering over de verdwijning van ruim 300 kilo kwik uit het politiebureau Geyersvlijt. Jones is van oordeel, dat de informatie niet in een besloten, maar openbare vergadering, kon worden gedeeld. ‘’De gedeelde informatie leent zich wél voor een openbare vergadering’’, zei Jones in een interview met TBN Prime Alert. “Alles wat in de comité-generaal samenkomt, is al gezegd en weet de samenleving reeds”, aldus Jones.

Hij verklaarde dat vergaderingen in comité-generaal worden belegd, wanneer er sprake zou zijn, dat er gevaar dreigt voor de staatsveiligheid. Hij zei het belangrijk te vinden, dat informatie wél met de samenleving wordt gedeeld. In het geval van de ontvreemde kwik zei Jones, dat het comité-generaal wordt gebruikt om informatie achter gesloten deuren te bespreken, terwijl de informatie juist belangrijk is voor de samenleving, om zelf het Korps Politie Suriname te beoordelen. “Niemand informeert de samenleving over deze zaak. Het is een gigantische blamage voor het korps. Er zijn agenten die hun werk naar behoren doen, maar er zijn andere politieambtenaren, die het verpesten. De regering moet meer openheid rondom dit soort zaken geven, wanneer deze kwesties ervoor zorgen dat het gestelde vertrouwen in het KPS afneemt. De regering moet de samenleving laten begrijpen, wat zich precies heeft voorgedaan”, aldus Jones.

De parlementariër vindt dat het Openbaar Ministerie (OM) een persmoment over de spraakmakende kwestie rond de verdwijning van ruim 300 kilo kwik moet organiseren. Hij stelde dat het OM weet, welke informatie met de samenleving gedeeld kan worden. ‘’Het OM kan de samenleving op zijn minst meedelen, dat deze zaak niet in een doofpot zal belanden’’, aldus Jones. Verder zei hij dat het OM zich in andere gevallen haast, een persverklaring te geven. “Het vergaderen hierover achter gesloten deuren in DNA vind ik niet goed, maar als het ging om gevoelige informatie, die de staatsveiligheid in gevaar zou brengen, dan kan ik zonder moeite aan de vergadering participeren”, aldus Jones.