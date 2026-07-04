Somohardjo: ‘Grondconversie gebruikt om witwassen te faciliteren’

Bronto Somohardjo, PL-fractieleider in DNA, heeft tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblée, opnieuw kritiek geuit op de regeling voor grondconversie. Volgens hem is het systeem door een politieke partij gebruikt, om witwassen te faciliteren, al noemde hij daarbij geen specifieke partij.

Tijdens zijn bijdrage overhandigde Somohardjo een document, met een overzicht van ongeveer 200 stichtingen, die volgens hem, betrokken zijn geweest bij de grondconversie. Hij omschreef het als het eerste dossier, in een reeks, waarin vermeende misstanden rond het grondbeleid, worden vastgelegd. “Ik heb het volk beloofd, dat ik met feiten zou komen. Ik dien hierbij de eerste lijst in met 200 namen van stichtingen, die gebruik hebben gemaakt van de grondconversie. Daarbij verwees hij onder meer naar stichtingen met namen als ‘BlinkBlink’ en ‘PingPing’.

Somohardjo zei dat niemand die transparantie nastreeft, bang hoeft te zijn voor openbaarmaking van de lijst. “Wie transparantie niet vreest, hoeft deze lijst ook niet te vrezen”, aldus Somohardjo.

Volgens hem is een grondige evaluatie van de grondconversieregeling noodzakelijk. Hij hield vast aan zijn standpunt, dat de regeling is misbruikt om illegale geldstromen te faciliteren. “Ik blijf erbij dat grondconversie werd gebruikt door een bepaalde partij om witwassen te faciliteren”, aldus Somohardjo.

Hij voegde eraan toe, dat er volgens hem, geen wettelijke verplichting bestond om grond om te zetten en dat de regeling daardoor ruimte bood voor misbruik. Hij gaf aan, dat het ingediende document slechts het begin vormt van een uitgebreider onderzoek. “Dit is dossier grondconversie nummer één. Stap voor stap, druppeltje voor druppeltje, zullen er nog meer hoofdstukken volgen”, aldus Somohardjo.