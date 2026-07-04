JusPol-minister installeert Overlegorgaan Brandweer

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie (JusPol) heeft op donderdag 2 juli, het Overlegorgaan Brandweer officieel geïnstalleerd. De installatie vond plaats op het hoofdkantoor van het ministerie van Justitie en Politie en markeert een belangrijke stap in de verdere versterking van de samenwerking en besluitvorming binnen het brandweerwezen.

Het Overlegorgaan Brandweer bestaat uit vertegenwoordigers van het Hof van Justitie, het Ministerie van Justitie en Politie, het Korps Brandweer Suriname (KBS) en de Bond Personeel Brandweer Suriname (BPBS). Het orgaan heeft als doel de samenwerking tussen de betrokken instanties te bevorderen en gezamenlijk bij te dragen aan een doelmatige ontwikkeling van het brandweerwezen. In zijn toespraak benadrukte minister Monorath dat goede samenwerking en onderlinge afstemming van groot belang zijn voor het functioneren van het overlegorgaan. Volgens de minister draagt een constructieve samenwerking ertoe bij, dat vertegenwoordigers hun verantwoordelijkheden effectief kunnen uitvoeren en gezamenlijk kunnen werken aan duurzame oplossingen voor de brandweerorganisatie. ”Door met elkaar in gesprek te blijven en vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid te handelen, bouwen wij aan een sterke en toekomstgerichte brandweerorganisatie die de samenleving optimaal kan dienen”, aldus minister Monorath. Directeur Operationele Diensten, Bies Somai, onderstreepte eveneens het belang van betrokkenheid van alle partijen. Hij zei dat een evenwichtige vertegenwoordiging binnen het overlegorgaan noodzakelijk is om zorgvuldig afgewogen besluiten te nemen en de samenwerking binnen het brandweerwezen verder te versterken. De minister sprak zijn waardering uit voor de leden die zitting nemen in het overlegorgaan. Daarbij stond hij stil bij de benoeming van de voorzitter, afkomstig van het Hof van Justitie, die voor de tweede achtereenvolgende keer het vertrouwen heeft gekregen om leiding te geven aan het overlegorgaan. Ter afsluiting feliciteerde minister Monorath alle leden met hun installatie en bedankte hij hen voor hun bereidheid om deze belangrijke verantwoordelijkheid op zich te nemen. Hij wenste het overlegorgaan veel succes en sprak de verwachting uit dat het, door gezamenlijke inzet en een open samenwerking, een waardevolle bijdrage zal leveren aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van het brandweerwezen in Suriname.