Adhin: ‘Alleen solidariteit kan alle zonen van moeder Suriname verenigen’

Ashwin Adhin, voorzitter van De Nationale Assemblée, heeft bij de bloemenhuldiging in verband met de viering van de afschaffing van de slavernij bij het standbeeld van Kwakoe, geciteerd uit het boek van Anton de Kom: ‘Wij Slaven van Suriname’: “Een sterke passaatwind waait om mij heen, met de adem der vrijheid”, aldus Adhin. Hij stelde dat De Kom met deze woorden, zijn terugkeer naar Suriname beschreef. Hij verduidelijkte dat De Kom onze geschiedenis schreef zoals wij die beleefden, daarom noemde De Kom volgens hem, het boek niet ‘zij’ maar ‘Wij slaven van Suriname’. ‘’Geen volk kan tot volle wasdom komen, dat erfelijk met een minderwaardigheidsgevoel belast lijkt”, citeerde Adhin.

“De ochtend van 1 juli 1863 – bij Fort Zeelandia in Paramaribo weergalmden éénentwintig kannonschoten. De emancipatiewet treedt in werking. 33.000 mensen in Suriname worden vrij verklaard en nog 12.000 mensen in de Antillen. Suriname stond hierin niet alleen, en een half jaar eerder had Abraham Lincoln aan de overkant van de oceaan, zijn proclamatie getekend”, aldus Adhin onder meer citerend uit het boek “Wij Slaven van Suriname”.

Hij verklaarde verder dat de mensen die geleden hadden aan de mensonterende handelingen van de slavernij, geen vergoedingen kregen. Adhin vertelde dat de slavenmeesters 300 gulden per mens kregen en dat de vrijgemaakten, niets hiervoor kregen: geen grond, geen cent en geen gereedschappen. “Het is alsof men ons uit het vuur haalde, zonder dat wij zwemmen konden, in de golven wierp. Na 1863 volgde tien jaar staatstoezicht. Dit hield in, dat de slaven vrijgemaakt werden op papier, maar verplicht moesten doorwerken op dezelfde plantages voor een hongerloon. Vrijheid is nooit alleen gegeven. Zij is ook genomen, lang voor 1863 vluchtten mensen de bossen in en bouwden hun eigen vrije gemeenschappen. De Marrons met leiders als Boni”, aldus Adhin.

Adhin vertelde dat De Kom voor dit verhaal betaalde met verbanning en uiteindelijk met zijn leven. Adhin zei dat de De Kom zijn boodschap aan ons opdroeg. Volgens Adhin hoorde De Kom deze boodschap in zijn eigen tijd nog terug uit de mond van een arbeider, die zei: “Un denki Boni dede , maar eng Kra de ete.” Hij stelde dat de geest van Boni ook tegenwoordig in ons leeft. Hij verklaarde dat Keti Koti niet alleen herdenken betekent, maar ook het vieren van deze dag, waarbij er wordt gefeest met muziek tot in de vroege ochtend.

Verder citeerde Adhin nog enkele anekdotes van De Kom over de eerste viering van de dag der afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863. “Er ontstonden optochten, waarbij mensen met de mooiste kleren door Paramaribo trokken en zichzelf konden zien in de etalageruiten. Een volk dat te horen kreeg dat het niets was, kijkt in glas en ziet voor het eerst geen bezit, maar mensen. Dat is vrijheid, jezelf bekijken met je eigen ogen. Toen De Kom op verantwoorde wijze stapte naar Suriname, onthaalde het volk hem zoals je alleen een eigen zoon onthaald. Het proletariaat van Suriname heeft zich in zondagskleding gestoken. Tussen de hoge gestalten van mannen dwaalden de kotomisi’s als vrolijke kleurige vlinders, 100 sterke handen grepen de mijne. Een havenarbeider lacht hem toe : Na Wang Bigi Mang”, aldus Adhin, die citeerde uit het boek van De Kom vóór de bloemenhuldiging.

Adhin vertelde ook dat Keti Koti betekent, dat een volk in de mooiste kleren met blinkende ogen en een rechte rug elkaar erkent en eert. Hij stelde dat dit de waarheid blijkt te zijn, die onze voorouders altijd droegen en zei dat wij nooit werkelijk eigendom zijn geweest van de Europeanen. Verder in zijn toespraak citeerde de parlementsvoorzitter de wijze woorden van antropologe Yvonne van der Pijl: ‘’Mi ano mi mi na wi.’’ Hij verklaarde dat Van der Pijl dit geschreven zou hebben in haar maatschappelijk werk: ‘De Doden zijn niet dood, zij leven als voorouders in ons voort’.

Tot slot benadrukte Adhin op het Kwakoe-plein dat in Suriname de voorouders van de verschillende bevolkingsgroepen een zware strijd hebben gevoerd voor een menswaardig bestaan. “Alleen solidariteit kan alle zonen van moeder Suriname verenigen”, aldus Adhin.