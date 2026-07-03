Tsang: ‘Vertraging Van ’t Hogerhuysstraat-project gevolg van hebzucht’

Stephen Tsang, minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, heeft bij de openbare vergadering in De Nationale Assemblée verklaard, dat de vertraging bij de afronding van het project aan de Van ’t Hogerhuysstraat, het gevolg is van “hebzucht”. Volgens de minister hecht de regering veel waarde aan integriteit en had het project, al ruim twee en half jaar geleden, voltooid moeten zijn.

Tsang stelde dat de oorzaak van de langdurige vertraging niet gezocht moet worden in verkeerde beleidskeuzes of technische problemen, maar uitsluitend in hebzucht. “Deze regering heeft integriteit heel hoog in het vaandel. De situatie rond de Van ’t Hogerhuysstraat is ontstaan door hebzucht. Ik blijf dat herhalen”, aldus Tsang.

Hij benadrukte dat het project veel eerder afgerond had kunnen worden en riep op, de feiten niet te verdraaien. “Het heeft niets te maken met vertraging vanwege verkeerde keuzes. U moet ophouden met het verdraaien of verbloemen van de feiten. Het heeft te maken met hebzucht”, aldus Tsang.

Mahinder Jogi (VHP) reageerde op de uitspraken van de minister en stelde dat de bewoordingen aan zijn adres, onterecht zijn. Volgens Jogi heeft hij nooit de intentie gehad om feiten te verdraaien.

“De woorden van de minister richting mij, zijn niet juist. Ik heb nooit de intentie gehad om zaken te verdraaien, zoals wordt beweerd”, aldus Jogi.

Hij zei verder dat de situatie mogelijk eerder opgelost had kunnen worden als het hoger beroep in de rechtszaak rond het project, niet was ingetrokken. Volgens hem had dat kunnen voorkomen, dat weggebruikers nog eens tien maanden met de problemen werden geconfronteerd. “Ik ben van mening dat wanneer het hoger beroep niet was ingetrokken, we eerder tot dezelfde oplossing hadden kunnen komen als die we vandaag hebben.

Dan hadden we het volk niet nog eens tien maanden in de problemen gezet”, aldus Jogi.

Hij wees erop dat de aannemer uiteindelijk in een zeer korte periode intensief heeft gewerkt om het project af te ronden. “Zoals de aannemer nu een hele dag en een hele avond heeft gewerkt, had dat wat mij betreft, ook tien maanden eerder kunnen gebeuren”, aldus Jogi.