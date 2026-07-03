Inflatie op jaarbasis gestegen naar 11,4 procent

De inflatie op jaarbasis is in Suriname in mei 2026 gestegen naar 11,4 procent ten opzichte van mei 2025. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS). Ten opzichte van april, stegen de consumentenprijzen gemiddeld met 1,3 procent in mei. De consumentenprijsindex (CPI) kwam in mei uit op 960,0 punten, tegen 947,4 punten in april. Daarmee zet de stijgende lijn van de afgelopen maanden zich voort. De gemiddelde inflatie over de laatste twaalf maanden bedroeg 10,7 procent. In mei varieerden de prijsveranderingen van individuele producten tussen een daling van 39 procent en een stijging van 600 procent. Over de periode juni 2024 tot en met mei 2026, liepen de prijsbewegingen uiteen van -67 procent tot +600 procent. Vrijwel alle bestedingscategorieën werden duurder. De grootste maandelijkse stijging deed zich voor bij communicatie, waar de prijzen met 14,4 procent opliepen. Ook voeding en niet-alcoholische dranken werden 2,4 procent duurder, terwijl de kosten voor buitenshuis eten met 1,4 procent stegen. Huisvesting en nutsvoorzieningen bleven in mei stabiel. Binnen de voedingsgroep was de sterkste prijsstijging zichtbaar bij groenten en fruit. Deze categorie werd in één maand 16,3 procent duurder en lag 32,5 procent hoger dan in mei vorig jaar. Ook vis en garnalen (+2,9 procent), frisdranken, sappen en water (+2,9 procent) en overige voedingsmiddelen (+2,5 procent) lieten duidelijke prijsstijgingen zien. Daarentegen daalden de prijzen van melk, melkproducten en eieren licht met 0,3 procent, evenals suiker en suikerproducten met 0,1 procent.

Op jaarbasis waren vooral de kosten voor medische en paramedische diensten fors hoger. Deze categorie noteerde een stijging van 124,2 procent ten opzichte van mei 2025. Ook communicatie (+17,5 procent), buitenshuis dranken (+17,0 procent), huisdieren (+15,5 procent) en visproducten (+14,0 procent) behoorden tot de grootste prijsstijgers.

Het ABS wijst erop dat de inflatie een gewogen gemiddelde is van 316 producten en diensten in het CPI-pakket. Daardoor kan de ervaren prijsontwikkeling van consumenten afwijken van het officiële inflatiecijfer. De Consumenten Prijs Index (CPI) is een maat voor de gemiddelde verandering in de prijs van een naar kwaliteit en kwantiteit vast pakket aan goederen en diensten, bestemd voor consumptieve doeleinden. Er zitten 316 items in het CPI-pakket van Suriname. De prijsopnames worden verricht in Paramaribo, Wanica, Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne en Para. In de districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini worden er geen opnames gedaan. In Paramaribo en Wanica bedroeg de inflatie op jaarbasis 12,1 procent, iets hoger dan het landelijk gemiddelde.

(Bronnen: ABS, https://statistics-suriname.org/wp-content/uploads/2026/06/CPI-SHEETS-0526.pdf)