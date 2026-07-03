Rusland schetst zware bestuurlijke erfenis bij begrotingsbehandeling

Vicepresident Gregory Rusland heeft tijdens de behandeling van de begroting 2026 in De Nationale Assemblée, een overzicht gegeven van de bestuurlijke werkzaamheden die de regering-Simons-Rusland sinds haar aantreden heeft verricht. Rusland gaf tevens een kort overzicht van de uitgangspositie van de regering. Rusland stelde dat de regering werd geconfronteerd met bestuurlijke onregelmatigheden, achterstallige betalingen, discutabele gronduitgiften en een omvangrijke bestuurlijke achterstand.

Volgens Rusland heeft de Raad van Ministers tussen 16 juli 2025 en eind juni 2026, in totaal 1848 missiven behandeld. In de periode van 16 juli tot en met 31 december 2025 ging het om 818 missiven, terwijl daar in de eerste zes maanden van 2026, nog eens 1030 bij kwamen. “De omvang van het werk dat via de Raad van Ministers is behandeld, is aanzienlijk”, zei Rusland. Volgens hem hadden de missiven betrekking op onder meer benoemingen, personeelsaangelegenheden, overeenkomsten, wetgeving, raden van bestuur, commissies, toelagen, staatsbesluiten en andere bestuurlijke besluiten die noodzakelijk waren om de overheid draaiende te houden.

De vicepresident stelde dat deze cijfers meer laten zien dan alleen de hoeveelheid administratief werk. “Deze cijfers laten twee zaken zien. Ten eerste hoeveel bestuurlijke achterstanden moesten worden weggewerkt. Ten tweede hoeveel nieuw beleid en nieuwe besluitvorming tegelijkertijd moesten worden voorbereid en in uitvoering gebracht”, aldus Rusland.

Hij benadrukte dat de regering niet vanuit een normale uitgangspositie begon, omdat volgens hem, binnen verschillende ministeries onregelmatigheden werden aangetroffen, die niet konden worden genegeerd. “Wij werden vanaf de start geconfronteerd met een groot aantal vraagstukken die om aandacht, correctie en nadere beoordeling vroegen”, zei hij. Om een goed beeld te krijgen van de situatie, stelde de regering quick-scan-teams in. Die moesten de toestand binnen verschillende onderdelen van het overheidsapparaat in kaart brengen, rapporteren over hun bevindingen en aanbevelingen doen voor herstel. “Daarom zijn quick-scan-teams ingesteld om deze situaties zorgvuldig in kaart te brengen, bevindingen te rapporteren en aanbevelingen te doen voor herstel”, aldus Rusland. Volgens hem was dat noodzakelijk om besluiten te kunnen nemen op basis van feiten, documenten en bestuurlijke beoordeling.

Een deel van zijn betoog weidde Rusland aan het grondbeleid. Hij zei dat de regering werd geconfronteerd met “vele discutabele uitgiften van domeingronden en strategische gronden”. Ook wees hij op benoemingen, aanstellingen en bevorderingen die volgens hem kort voor of rond de regeringswisseling zijn doorgevoerd en die in aanzienlijke mate niet voldeden aan de minimaal gestelde vereisten.

Ook op financieel gebied trof de regering volgens de vicepresident een moeilijke situatie aan. Hij sprak over achterstallige betalingen die in sommige gevallen teruggaan tot 2021. Vooral binnen de gezondheidszorg en het onderwijs kwamen volgens hem aanzienlijke betalingsachterstanden aan het licht, waaronder verplichtingen voor bursalen in het buitenland en onderhoud van scholen en schoolterreinen.

“In het bijzonder voor de financiële voorzieningen ten behoeve van bursalen in het buitenland moet een adequate en structurele oplossing worden gevonden”, zei Rusland. Volgens hem is een eerlijk beeld van de uitgangssituatie noodzakelijk om daadwerkelijk tot herstel te kunnen komen. “Wie een land wil herstellen, moet eerst duidelijk weten wat hersteld moet worden. Ik noem deze zaken niet om achteruit te blijven kijken. Ik noem ze omdat eerlijk bestuur begint met het erkennen van de werkelijkheid waarmee men wordt geconfronteerd.”

Rusland wees erop dat de Raad van Ministers zich in de afgelopen periode niet uitsluitend heeft beziggehouden met formele besluitvorming, maar zich ook uitgebreid heeft laten informeren over uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Daarbij kwamen onderwerpen aan de orde zoals verkeersveiligheid, de problematiek van zwervers, de opslag van gevaarlijke stoffen, CARICOM, de Nationale Milieu Autoriteit, local content, sociale programma’s, wateroverlast, de slechte staat van wegen en de situatie rond Danny’s Village.

“Dit laat zien dat de Raad van Ministers niet alleen bestuurt, maar ook vooruitkijkt”, zei hij. Volgens de vicepresident moet de Raad een plaats zijn waar problemen integraal worden bekeken, beleid op elkaar wordt afgestemd en richting wordt gegeven aan de uitvoering.

De Raad van Ministers vergaderde volgens Rusland in de tweede helft van 2025 in totaal 27 keer. Tussen 1 januari en 24 juni 2026 vonden nog eens 25 vergaderingen plaats. Daarnaast kwamen ook verschillende onderraden bijeen, waaronder de ORAG en de OPA, die de besluitvorming voorbereiden. Alleen al in 2026 vergaderde de ORAG zes keer. Rusland benadrukte echter dat de waarde van het bestuur niet wordt bepaald door het aantal vergaderingen.

“Het gaat erom dat vergaderingen leiden tot besluiten. Dat besluiten worden opgevolgd. Dat knelpunten worden opgelost. En dat de samenleving uiteindelijk resultaten ziet.” Volgens de vicepresident markeert de begroting 2026 daarom de overgang naar een nieuwe fase, waarin niet alleen herstel centraal staat, maar vooral uitvoering, monitoring en meetbare resultaten. Hij stelde dat burgers uiteindelijk willen zien dat de overheid functioneert, besluiten daadwerkelijk worden uitgevoerd en beleid merkbare verbeteringen oplevert in het dagelijks leven.