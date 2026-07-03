TotalEnergies leidt Surinamers op in buitenland voor GranMorgu-project

Artur Nunes da Silva, Country General Manager van TotalEnergies Suriname, heeft tijdens de Suriname Energy, Oil and Gas Summit (SEOGS 2026) verklaard, dat Surinaamse ingenieurs in het buitenland praktijkervaring opdoen ter voorbereiding op de start van het GranMorgu-project in Blok 58. ‘’Lokale ingenieurs en field operations engineers worden doelgericht voorbereid op toekomstige operationele taken, door hen te laten meedraaien op producerende installaties en binnen internationale operationele teams’’, aldus Nunes da Silva. GranMorgu, ontwikkeld door TotalEnergies samen met APA Corporation en Staatsolie, moet Surinames eerste grote offshore olieproject worden.

Nunes da Silva zei dat de eerste groep operationele ingenieurs inmiddels trainingstrajecten in het buitenland volgt. Een deel van hen is geplaatst in landen als Brazilië en Angola, waar zij ervaring opdoen binnen bestaande offshore operaties op onder meer drijvende productie-, opslag- en overslag-schepen en binnen technische ondersteunende teams.

De buitenlandse plaatsingen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de ingenieurs volledig operationeel inzetbaar zijn tegen de tijd dat de productie start. Het programma maakt deel uit van de bredere voorbereiding op de ingebruikname van het GranMorgu-veld.

Daarnaast wees hij op het belang van diversiteit binnen het projectteam, waarbij een aanzienlijk deel van de technische functies wordt ingevuld door vrouwen, wat volgens Nunes da Silva, een opvallend kenmerk is binnen de Surinaamse olie- en gassector. Hij benadrukte dat local content niet alleen moet worden gezien als deelname van lokale bedrijven of bestedingen in het land, maar vooral als het opbouwen van daadwerkelijke operationele capaciteit. Volgens hem blijven investeringen in het onderwijs en de ontwikkeling van technische vaardigheden noodzakelijk om ervoor te zorgen dat Suriname duurzaam kan profiteren van de groei van de offshore sector.