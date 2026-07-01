Kyokushin Karate Academie Santokhi blikt terug op succesvol seminar

De Kyokushin Karate Academie Santokhi, kijkt terug op een uiterst succesvol en leerzaam weekend. De gerenommeerde sportschool organiseerde op 27 en 28 juni, een intensief tweedaags karate seminar. Niemand minder dan topinstructeur Antoine Veronique uit Frans-Guyana (Cayenne) was wederom uitgenodigd als gastleraar. Met de komst van sensei Veronique haalde de academie een ware autoriteit in huis. Hij is een 5de danner met veel nationale- en internationale ervaring. In zijn karate carrière heeft hij getraind met absolute grootheden, waaronder grootmeesters zoals Woon-A-Tai, Kasé en Yamaguchi.

Daarnaast is Veronique nauw verbonden aan de prestigieuze Japan Karate Association (JKA), wat garant staat voor de hoogste kwaliteit binnen het traditionele Shotokan karate. Gedurende twee intensieve dagen deelde Shihan Veronique zijn jarenlange expertise en diepgaande kennis met de enthousiaste deelnemers. De focus van het seminar lag volledig op de verfijning van techniek, tactiek en de diepere lagen van de vechtkunst. De interactieve sessies boden de karateka’s een unieke kans om te leren van deze internationale expert. Het seminar trok zowel de jeugd, jongeren en senioren stonden samen om hun vaardigheden te perfectioneren. Vermeldenswaard is dat ook karateka’s speciaal uit Groningen waren afgereisd, om deel te nemen aan deze trainingsstages. De deelnemers keerden na het weekend huiswaarts met een flinke dosis nieuwe inspiratie en aangescherpte technieken. De academie zal in de nabije toekomst meerdere activiteiten ontplooien omzodoende het karate-technisch van de Academie niveau te blijven ontwikkelen.