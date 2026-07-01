Mathoera: ‘OW minister moet eerst extra twee miljard verantwoorden’

VHP-parlementariër Krishna Mathoera heeft in een vraaggesprek met TBN Prime Alert verklaard, dat mensen direct betrokken moeten worden bij de uitvoering van beleidsvraagstukken. Volgens de gewezen minister van Defensie, is het juist dat kader versterkt moet worden. Mathoera stelde, dat de investering in overheidspersoneel essentieel is. Zij vindt dat leden uit de coalitie altijd zullen klagen over het gebrek aan uitvoeringscapaciteiten, wanneer mensen niet worden geïnsprireerd, gemotiveerd en getraind op ministeries en overheidsinstanties. Mathoera stelde, dat de voorzetting van deze cultuur om ambtenaren de laan uit te sturen en partijpolitieke loyalisten in hun plaats zetten, dan creëert de regering zelf het probleem. Zij benadrukte, dat de overheid niet het eigendom is van politieke partijen, maar dat zij de samenleving moet dienen.

Zij stelde dat politici, regeerders en bestuurders plannen moeten uitstippelen om ervoor zorg te dragen dat de dienstverlening optimaal gegarandeerd blijft. “Men moet niet gaan experimenteren bij de overheid. Wanneer je minister wordt, moet je een concreet plan hebben, voor hetgeen je hebt en waar je naartoe wenst te gaan en men moet erover nadenken, hoe de samenleving gediend kan worden”, aldus Mathoera. Over coalitieleden die meer financiële middelen bepleiten voor hun ministeries stelde Mathoera, dat er een vergelijking gemaakt moet worden met de begroting van 2026 en 2027 waaruit is gebleken, dat de staatsbegroting voor 2027 aanzienlijk is verhoogd met 8,6 miljard. Volgens Mathoera is dit een verhoging van 12,6 procent ten opzichte van het vorige jaar.

Mathoera besteedde in het interview ook aandacht aan de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, waar zij vertelde dat de begroting van 11 miljard voor dit ministerie, erg veel geld bedraagt. “Dat geld moet inderdaad terecht komen bij mensen die het echt nodig hebben en niet ergens in verkeerde handen belanden”, aldus Mathoera. Daarnaast richtte Mathoera zich op de extra 2 miljard die het ministerie van Openbare Werken heeft gekregen op de begroting, waarbij minister Tsang volgens haar, additioneel ook nog naar 1 miljard vroeg. Volgens Mathoera moet minister Stephen Tsang van Openbare Werken zijn verrichtingen aan de samenleving laten zien met betrekking tot die extra 2 miljard. “Want als je kijkt naar wegen, dan zie je overal gaten. Het is nu regentijd, maar straks komt de droge tijd. Eigenlijk moet de minister eerst de extra twee miljard verantwoorden, voordat hij om meer middelen vraagt”, aldus Jones.