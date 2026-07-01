22e Suripop launch gehouden te Wanica

De Suripop Showcase en Launch vond afgelopen zondag plaats in het Octopus Resort in Wanica. Met de keuze voor een locatie buiten Paramaribo, zet de organisatie haar beleid voort, het populaire muziekfestival dichter bij de verschillende districten te brengen en een breder publiek bij Suripop te betrekken.

Twee jaar geleden werd de launch gehouden in ‘Het Bastion’ in Commewijne. Dit jaar viel de keuze op Wanica, waar niet alleen muziekliefhebbers, maar ook lokale ondernemers en standhouders de gelegenheid kregen, hun producten en diensten te presenteren. Volgens de organisatie wil Suripop hiermee het geloof in het Surinaamse product stimuleren en ondernemers aanmoedigen hun eigen mogelijkheden te benutten.

Suripop bestaat sinds 1982 en is in de afgelopen 44 jaar uitgegroeid tot meer dan een muziekfestival. De organisatie omschrijft het evenement als een grote Surinaamse familie waarin mensen van verschillende culturele achtergronden, elkaar ontmoeten en verbinden door muziek.

Tijdens de avond werd ook stilgestaan bij verschillende leden van de Suripop-familie, die recent zijn overleden. Een bijzonder eerbetoon werd gebracht aan de zanger van het bekende nummer ‘Alla Teng Nanga Yu’. Ook werd Maurice Janssen van Zajova N.V. herdacht voor zijn jarenlange bijdrage aan de technische onder-steuning van het festival.

Daarnaast werd songwriter Jennifer Naarden herdacht. Zij nam tweemaal deel aan Suripop en behaalde tijdens een kerst-editie een derde plaats.

Een indrukwekkend moment op de avond was het eerbetoon aan Kenneth Arias, vertolker van het iconische Suripop-lied ‘Wi Na Wan’. Hoewel het nummer aanvankelijk weinig tijd kreeg op radio en televisie, groeide het na de finale van Suripop 6 uit tot een nationaal symbool. Het lied wordt nog steeds gepresenteerd tijdens bijeenkomsten van Surinamers in binnen- en buitenland.

Naast de herdenkingen maakten de twaalf finalisten van Suripop kennis met het publiek. De nummers zullen op 1 augustus gepresenteerd worden voor de prestigieuze Jules Chin A Foeng-trofee.

De finalisten zijn: Roberto Banel en Rafiël Abaas met ‘Fika’, Ferdinand Schet met ‘Den Sranan Kukru’, Touril Dikmoet met ‘A Fos’ Bosi’, Damian Jhintoe met ‘Lib’ En So’, Martin Gefferie met ‘Mi E Misi Yu’, Marcel Pinas met ‘A Strei’, Rodney Deekman met ‘Konsensi’, Sjachnaz Pengel met ‘No Syi Mi Trafasi’, ‘Mi De Leki Yu’, James en Quin Spong met ‘Moy Bromki Fu Mi’, Rudi en Eunice Fernand met ‘Lobi Tori’, Roian Atmopawiro met ‘Tru Lobi Agen’ en Antuan Djoe met ‘Mek’ Mi Sor’ Yu Fa Mi Lobi Yu’.

-door Shenaya Kasban-