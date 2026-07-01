Uitreiking grondpapieren Commewijne markeert opening GBB-dependance

Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) heeft een dependance geopend in het district Commewijne. De feestelijke ingebruikname op maandag 29 juni, ging gepaard met de uitreiking van grondpapieren aan ruim 150 burgers. President Jennifer Simons had de eer om symbolisch enkele documenten uit te reiken en het plakkaat van het nieuwe gebouw te onthullen. De dependance staat nabij de rotonde, waar de Hadji Iding Soemitaweg en Commissaris Thurkowweg samenkomen.

Het staatshoofd zei in haar toespraak, dat met de opening van het nieuwe kantoor, een concrete invulling wordt gegeven aan de deconcentratie van overheidsdiensten. Hierdoor hoeven burgers voor hun GBB-zaken niet meer naar Paramaribo af te reizen. Deze stap sluit volgens de president, nauw aan bij de plannen van de regering om de dienstverlening dichter bij de samenleving te brengen en het grondbeleid grondig te hervormen.

Het staatshoofd benadrukte dat er strenger zal worden toegezien op het effectieve gebruik van gronden. Zo zullen ongebruikte landbouwpercelen in de toekomst automatisch vervallen en blijft het tropisch regenwoud beschermd tegen kaalkap voor agrarische doeleinden. Daarnaast kondigde de president nieuwe wetgeving aan, die grond specifiek toewijst voor huisvesting.

Om burgers te ondersteunen bij de daadwerkelijke bouw van hun woning, is inmiddels het Woningbouwfonds geactiveerd. Dit fonds zal vanaf juli 2026 de eerste versoepelde hypotheken gaan verstrekken, zodat gezinnen de nodige financiële slagkracht krijgen om hun eigen toekomst op te bouwen. “Wij gaan er samen voor zorgen dat we stap voor stap, u in de gelegenheid stellen om die grond daadwerkelijk te gebruiken om je huis te bouwen. Want zonder een huis, kan niemand zijn gezin goed opbouwen”, aldus president Simons.

Minister Stanley Soeropawiro van GBB zei dat er vanuit het ministerie de afgelopen periode, in nauw overleg met de regering en de DNA-commissie, hard is gewerkt aan het voorbereiden en uitreiken van de beschikkingen. Daarnaast ligt er een cruciale taak om openstaande oude aanvragen weg te werken conform de wet. De nieuwe GBB-dependance is direct operationeel gemaakt om de problemen van de mensen makkelijk weg te werken. Volgens de bewindsman zal GBB de komende periode de nodige publicaties in de dagbladen doen, zodat de uitgegeven beschikkingen volledig rechtsgeldig kunnen worden afgehandeld.

Districtscommissaris Rajiv Ramsahai van Commewijne is zeer ingenomen met de komst van de dependance. Hij wees op de snelle ontwikkeling van het district en sprak de hoop uit, dat hiermee langlopende grondkwesties en dubbele uitgiftes efficiënt kunnen worden opgelost. De burgervader feliciteerde de burgers die een toewijzing of bereidverklaring (BV) hebben ontvangen en riep hen op om de administratieve processen spoedig af te ronden.