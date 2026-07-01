Jogi: ‘Suriname dreigt Tigri te verliezen als regering niet daadkrachtig optreedt’

Mahinder Jogi heeft tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblée de regering opgeroepen, duidelijkheid te geven over de concrete stappen die Suriname onderneemt in het grensgeschil met Guyana. De VHP-parlementariër uitte zijn zorgen naar aanleiding van het diplomatieke protest dat Guyana indiende tegen de landkaart die tijdens de Suriname Energy, Oil & Gas Summit (SEOGS 2026) werd gepresenteerd, waarop het Tigri-gebied als Surinaams grondgebied stond aangegeven.

Jogi stelde dat Guyana via diplomatieke kanalen, direct actie heeft ondernomen en wilde weten, welke maatregelen Suriname daartegenover heeft gesteld. Volgens hem kreeg hij eerder geen concreet antwoord van de regering. “Mijn vraag is wat Suriname heeft ingezet, en wat Suriname zal inzetten, om de kwestie van Tigri aan te pakken in het voordeel van Suriname”, aldus Jogi.

De parlementariër zei dat Guyana zich volgens hem, daadkrachtig opstelt in territoriale kwesties. Hij verwees daarbij naar de manier waarop het buurland omgaat met het grensgeschil met Venezuela en naar de maritieme grenszaak destijds tussen Suriname en Guyana, die uiteindelijk werd voorgelegd aan het tribunaal op grond van het VN-Zeerechtverdrag (UNCLOS).

Volgens Jogi oefent Guyana inmiddels beheersdaden uit in het Tigri-gebied. Daarom wil hij weten, welke concrete acties de Surinaamse regering zal ondernemen om de territoriale aanspraken van Suriname, veilig te stellen. “Tigri is erg belangrijk voor Suriname”, stelde hij.

Jogi merkte verder op, dat er al meer dan vijftig jaar een grenscommissie bestaat, maar dat het geschil nog altijd niet is opgelost. Hij vindt dat overleg alleen onvoldoende is als daar geen tastbare resultaten uit voortvloeien.

Jogi waarschuwde dat Suriname het risico loopt achter de feiten aan te lopen als het land zich niet actiever opstelt. Terwijl Suriname volgens hem blijft praten over commissies en toekomstige gesprekken, is Guyana volgens de parlementariër bezig zijn positie verder te versterken via diplomatieke en juridische procedures. “Ik ben bang dat, terwijl wij hier wachten op momenten om een commissie volledig te maken en een gesprek te voeren, Guyana aan de overkant zijn zaken blijft regelen. Dat kan uiteindelijk in het nadeel van Suriname uitpakken”, aldus Jogi.