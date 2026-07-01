Update: Automobilist ingesloten die dodelijke aanrijding veroorzaakte

De 35-jarige bromfietser G.I. is bij een aanrijding aan de Welgedacht A op maandag 22 juni 2026 ter plaatse komen te overlijden. In een eerder bericht was aangegeven, dat de bromfietser de veroorzaker was van de aanrijding. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Midden, waarbij vast is komen te staan dat de autobestuurder B.S. de veroorzaker is geweest bij deze aanrijding. Op camerabeelden is duidelijk te zien dat zowel de bromfietser als de automobilist op die bewuste dag over de Welgedacht A-weg reden. Beide bestuurders kwamen vanuit de richting van de Bomaweg, gaande in die van de Mawakaboweg, met diensverstande dat de bromfietser voorop reed.

Op een bepaald moment reed de automobilist die met een bepaalde snelheid over de weg reed, de bromfietser van achteren aan met voor G.I. het noodlottige gevolg. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en overleed ter plaatse aan de opgelopen letsels. De autobestuurder werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau en heeft bekend de veroorzaker van de aanrijding te zijn geweest. Zijn rijbewijs is in het belang van het onderzoek ingevorderd. Na afstemming met het Openbaar Ministerie (O.M.) is de verdachte B.S. hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld. Het ontzielde lichaam van het slachtoffer is na obductie afgestaan aan de nabestaanden en reeds gecremeerd.