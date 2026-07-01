TotalEnergies en PetroChina bereiden nieuwe boringen voor

Suriname maakt zich op voor een nieuwe fase van offshore olie- en gasexploratie. TotalEnergies en PetroChina bereiden boorcampagnes voor die in 2027 van start moeten gaan. Daarmee neemt de activiteit in het Guyana-Suriname-bekken verder toe en groeit de verwachting dat nieuwe olie- en gasvondsten, de ontwikkeling van de sector zullen versnellen.

TotalEnergies is van plan vier exploratie-putten te boren in Blok 58, waar ook het GranMorgu-project is gevestigd. Dat project, de eerste offshore olieontwikkeling van Suriname, zal naar verwachting in 2028 met de productie starten. Met de nieuwe boringen wil het bedrijf nagaan, of er aanvullende olie- en gasreserves aanwezig zijn, die kunnen worden aangesloten op de bestaande infrastructuur of de basis kunnen vormen voor een tweede zelfstandig ontwikkelingsproject.

Ook PetroChina bereidt zich voor op zijn eerste boorcampagne in de ondiepe offshorewateren van Suriname. Het bedrijf wil in 2027 starten met exploratieactiviteiten in Blokken 14 en 15.

Deze plannen volgen op de Production Sharing Agreements (PSA’s) die Petro-China in 2024 met Suriname heeft ondertekend.

De aangekondigde boorprogramma’s onderstrepen de toenemende belangstelling van internationale energiebedrijven voor de Surinaamse offshore sector. Na meerdere succesvolle ontdekkingen en de voortgang van het GranMorgu-project, blijft Suriname zich ontwikkelen tot een belangrijke speler binnen het Guyana-Suriname-bekken, een van de meest veelbelovende olie- en gasgebieden ter wereld. Met de geplande exploratie-campagnes hopen de betrokken bedrijven nieuwe commerciële voorraden aan te tonen, waarmee de basis kan worden gelegd voor verdere investeringen en toekomstige productieprojecten in de Surinaamse offshore industrie.