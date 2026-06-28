Van ‘t Hogerhuysstraat vanaf vandaag volledig afgesloten voor werkzaamheden

Het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO), via het Directoraat Civieltechnische Werken, heeft bekendgemaakt dat een deel van de Van ‘t Hogerhuysstraat vanaf zondag 28 juni tijdelijk volledig wordt afgesloten voor noodreparatiewerkzaamheden.

De afsluiting geldt voor het traject tussen de Lenienweg en de Molenpad en duurt tot en met woensdag 15 juli 2026. Bestemmingsverkeer wordt wel toegelaten.

De werkzaamheden vinden plaats op het traject Lenienweg–Molenpad, inclusief de drie belangrijke kruispunten bij de Molenpad, de Nieuwe Haven (Willem Campagnestraat/Havenlaan) en Surmac (Slangenhoutstraat).

Volgens het operationeel werkschema wordt op zondag 28 juni en woensdag 1 juli gewerkt van 08.00 uur tot 05.00 uur de volgende dag. Daarnaast vinden van maandag 29 juni tot en met woensdag 15 juli dagelijks werkzaamheden plaats tussen 20.00 uur en 05.00 uur.

Het ministerie meldt dat de omleidingsroutes duidelijk zullen worden aangegeven met verkeersborden en afzetbakens. Weggebruikers worden dringend verzocht rekening te houden met de gewijzigde verkeerssituatie en de aanwijzingen van zowel het barrièrepersoneel als het Korps Politie Suriname (KPS) strikt op te volgen.

OWRO zegt alles in het werk te stellen om de overlast voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken en vraagt begrip voor de tijdelijke verkeersmaatregelen.